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10 сентября, 13:22

"Как и обещала": Памфилова впервые проголосовала при помощи ДЭГ

Председатель ЦИК Элла Памфилова впервые проголосовала на выборах при помощи ДЭГ

<p>Памфилова проголосовала при помощи ДЭГ. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/cikrossii/3104" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЦИК России</a></p>

Памфилова проголосовала при помощи ДЭГ. Обложка © Telegram / ЦИК России

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова проголосовала на выборах губернатора Московской области. В этот раз она впервые решила выразить свою гражданскую позицию при помощи системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

"Элла Памфилова, как и обещала, впервые проголосовала через ДЭГ", — говорится в сообщении пресс-службы ЦИК России.

Стоит отметить, что в этом году ДЭГ в Московской области проходит впервые. При этом регион является лидером по числу заявок на участие в дистанционном электронном голосовании на федеральной платформе (более 450 тысяч).

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Как сообщал Лайф, 8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые продлятся до 10 сентября. Даже в удалённых уголках страны они проходят в специально установленный единый день голосования, когда граждане могут свободно выразить свою волю и выбрать представителей различных уровней власти.

Наталья Исакова
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