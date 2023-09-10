"Как и обещала": Памфилова впервые проголосовала при помощи ДЭГ

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова проголосовала на выборах губернатора Московской области. В этот раз она впервые решила выразить свою гражданскую позицию при помощи системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

"Элла Памфилова, как и обещала, впервые проголосовала через ДЭГ", — говорится в сообщении пресс-службы ЦИК России.

Стоит отметить, что в этом году ДЭГ в Московской области проходит впервые. При этом регион является лидером по числу заявок на участие в дистанционном электронном голосовании на федеральной платформе (более 450 тысяч).