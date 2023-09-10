"Расовая дискриминация": В МИД возмутились недопуском журналистки из РФ на брифинг Макрона

Москва требует от Парижа извинений после того, как российскую журналистку Екатерину Надольскую не пустили на пресс-конференцию Эмманюэля Макрона в Нью-Дели по итогам саммита "Большой двадцатки" (G20). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав действия Франции дискриминацией.

Российского журналиста Екатерину Надольскую не пустили на пресс-конференцию к Макрону на G20. Видео © Telegram / Russia News

"Сегодня главному редактору Федерального новостного информационного портала Russia News Екатерине Надольской в грубой форме было отказано в допуске на пресс-конференцию президента Франции Эмманюэля Макрона в рамках саммита "Группы двадцати" в Нью-Дели <…>. Требуем извинений от Елисейского дворца в адрес представителя СМИ", — написала Захарова в телеграм-канале.

Более того, добавила дипломат, французы пытались разбить телефон Надольской. А причиной дискриминации, как это озвучил сотрудник французской пресс-службы, стало то, что журналистка является представительницей именно российского СМИ. Подобные действия являются примером расовой дискриминации и нарушением принципов демократии, указала Захарова.

"Не можем и не будем смиренно игнорировать тот факт, что авангард западных псевдодемократий, на сей раз в лице Франции, в очередной раз явил пример расовой дискриминации и нарушения основополагающих принципов демократии... Рассматриваем случившееся ещё и как вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку", — подчеркнула представитель министерства, отметив, что французские журналисты имеют свободный доступ на мероприятия МИД России.