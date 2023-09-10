Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию к Макрону на G20

Российского журналиста Екатерину Надольскую не пустили на пресс-подход президента Франции Эмманюэля Макрона по итогам саммита "Группы двадцати" (G20) в Нью-Дели. Об этом сообщает портал Russia News, главным редактором которого является Надольская.

Российского журналиста Екатерину Надольскую не пустили на пресс-конференцию к Макрону на G20. Видео © Telegram / Russia News

Скандал разгорелся в комнате ожидания, где сотрудники СМИ готовились к брифингам лидеров Франции и Турции. Российский журналист попыталась пройти в специальную зону, однако охранник не пропустил её после того, как узнал, из какой она страны. Наша соотечественница, в свою очередь, попросила объяснить причину отказа, на что получила от него ответил: "Я не знаю, почему это невозможно для вас". После демонстративно отвернулся и продолжил игнорировать её.

Вдобавок к этому сотрудница пресс-службы Макрона попыталась разбить телефон, на который журналист снимала происходящее. По данным РИА "Новости", к Макрону также не пустили и других корреспондентов агентства.