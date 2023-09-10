Действующий губернатор Томенко уверенно лидирует на выборах в Алтайском крае
В Алтайском крае Томенко набирает 76,2% голосов после обработки 81% протоколов
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
На выборах губернатора Алтайского края лидирует действующий глава региона Виктор Томенко ("Единая Россия"). Он набирает 76,2% голосов избирателей по итогам обработки 81,42% протоколов.
Следом за Томенко идут Евгения Боровикова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") — 9,46%, Сергей Булаев (ЛДПР) — 8,10%, Сергей Малинкович ("Коммунисты России") — 4,09%.
Напомним, 8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые закончатся 10 сентября. Даже в отдалённых уголках страны они пройдут в специально установленный единый день голосования, когда граждане могут свободно выразить свою волю и выбрать представителей различных уровней власти.