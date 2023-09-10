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10 сентября, 17:10

Действующий губернатор Томенко уверенно лидирует на выборах в Алтайском крае

В Алтайском крае Томенко набирает 76,2% голосов после обработки 81% протоколов

<p>Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

На выборах губернатора Алтайского края лидирует действующий глава региона Виктор Томенко ("Единая Россия"). Он набирает 76,2% голосов избирателей по итогам обработки 81,42% протоколов.

Следом за Томенко идут Евгения Боровикова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") — 9,46%, Сергей Булаев (ЛДПР) — 8,10%, Сергей Малинкович ("Коммунисты России") — 4,09%.

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Напомним, 8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые закончатся 10 сентября. Даже в отдалённых уголках страны они пройдут в специально установленный единый день голосования, когда граждане могут свободно выразить свою волю и выбрать представителей различных уровней власти.

Никита Никонов
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