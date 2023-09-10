Мэр Хабаровска Кравчук победил на выборах

Действующий мэр Хабаровска Сергей Кравчук, который был выдвинут партией "Единая Россия", победил на выборах главы города с 45,41% голосов. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло в информационном центре Центризбиркома.

Михаил Сидоров от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" получил 33,2% голосов, Александр Чупров от КПРФ — 9,85%, Вениамин Стельмах от "Новых людей" — 4,97%, а Виктор Ротарь от "Родины", Николай Сингур от Партии пенсионеров и самовыдвиженец Абдухамид Саидов — не больше 2%.