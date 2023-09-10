Мэр Хабаровска Кравчук победил на выборах
Действующий мэр Хабаровска Кравчук от ЕР победил на выборах с 45,41% голосов
Действующий мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Действующий мэр Хабаровска Сергей Кравчук, который был выдвинут партией "Единая Россия", победил на выборах главы города с 45,41% голосов. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло в информационном центре Центризбиркома.
Михаил Сидоров от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" получил 33,2% голосов, Александр Чупров от КПРФ — 9,85%, Вениамин Стельмах от "Новых людей" — 4,97%, а Виктор Ротарь от "Родины", Николай Сингур от Партии пенсионеров и самовыдвиженец Абдухамид Саидов — не больше 2%.
Как сообщал Лайф, с 8 по 10 сентября в России проходят выборы в более чем 80 регионах. Даже в отдалённых уголках страны они организованы в специально установленный единый день голосования, когда граждане могут свободно выразить свою волю и выбрать представителей различных уровней власти.