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10 сентября, 07:03

Дмитрий Артюхов переизбран на пост губернатора Ямало-Ненецкого АО

<p>Дмитрий Артюхов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Дмитрий Артюхов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Депутаты Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа в ходе заседания переизбрали действующего губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова ("Единая Россия") на второй срок. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба регионального парламента.

"Стали известны результаты тайного голосования: большинство депутатов Заксобрания Ямала поддержали кандидатуру Дмитрия Артюхова. Он будет занимать пост губернатора ближайшие пять лет", — говорится в сообщении.

По данным результатов тайного голосования, Артюхов набрал 17 голосов. Всего был изготовлен 21 бюллетень. На пост губернатора региона также претендовали депутаты Александр Голубенко (ЛДПР) и Максим Лазарев ("Справедливая Россия — За правду"). Церемония вступления Артюхова на пост главы ЯНАО состоится 10 сентября во второй половине дня.

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Напомним, в августе президент РФ Владимир Путин внёс имена кандидатов на пост губернатора ЯНАО. Глава региона избирается депутатами парламента тайным голосованием.

Светлана Оперук
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