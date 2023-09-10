Дмитрий Артюхов переизбран на пост губернатора Ямало-Ненецкого АО

Депутаты Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа в ходе заседания переизбрали действующего губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова ("Единая Россия") на второй срок. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба регионального парламента.

"Стали известны результаты тайного голосования: большинство депутатов Заксобрания Ямала поддержали кандидатуру Дмитрия Артюхова. Он будет занимать пост губернатора ближайшие пять лет", — говорится в сообщении.

По данным результатов тайного голосования, Артюхов набрал 17 голосов. Всего был изготовлен 21 бюллетень. На пост губернатора региона также претендовали депутаты Александр Голубенко (ЛДПР) и Максим Лазарев ("Справедливая Россия — За правду"). Церемония вступления Артюхова на пост главы ЯНАО состоится 10 сентября во второй половине дня.