Путин пожелал Котюкову успехов на выборах губернатора Красноярского края

Президент РФ Владимир Путин пожелал успехов на предстоящих выборах врио губернатора Красноярского края Михаилу Котюкову, выразив уверенность, что избиратели поддержат кандидата. Об этом глава государства сказал во время совещания по вопросам развития региона.

"При поддержке людей, безусловно, я просто не сомневаюсь, что очень многое можно сделать и будет сделано под вашим руководством [в регионе], если, конечно, вы сможете убедить в этом избирателей, людей, которые, уверен, поддержат вас", — отметил Путин.