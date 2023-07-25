Котюков подал документы на регистрацию кандидатов в губернаторы Красноярского края

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков подал документы на регистрацию в качестве кандидата на пост главы региона. Об этом заявил в телеграм-канале и.о. первого вице-губернатора — руководитель администрации губернатора края Сергей Пономаренко.

"Михаил Котюков подал в избирательную комиссию края комплект документов на регистрацию для участия в выборах губернатора Красноярского края", — пояснил Пономаренко.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на председателя избиркома края Алексея Подушкина, решение о регистрации будет принято в течение десяти дней. Котюкову нужно было предоставить 280 подписей представителей органов муниципальной власти, он предоставил даже больше — 294. Кандидат был выдвинут партией "Единая Россия".