Котюков подал документы на регистрацию кандидатов в губернаторы Красноярского края
Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков подал документы на регистрацию в качестве кандидата на пост главы региона. Об этом заявил в телеграм-канале и.о. первого вице-губернатора — руководитель администрации губернатора края Сергей Пономаренко.
"Михаил Котюков подал в избирательную комиссию края комплект документов на регистрацию для участия в выборах губернатора Красноярского края", — пояснил Пономаренко.
Как пишет ТАСС, ссылаясь на председателя избиркома края Алексея Подушкина, решение о регистрации будет принято в течение десяти дней. Котюкову нужно было предоставить 280 подписей представителей органов муниципальной власти, он предоставил даже больше — 294. Кандидат был выдвинут партией "Единая Россия".
В этом году губернаторские выборы состоятся во многих субъектах страны. Так, Сергей Собянин выдвинут кандидатом от "Единой России" на выборы мэра Москвы, которые состоятся 10 сентября, а депутат Госдумы Сергей Сокол выдвинут кандидатом от партии на выборах губернатора Хакасии. За губернаторские кресла также поборются и другие члены политсилы: действующий глава Приморского края Олег Кожемяко, врио губернатора Смоленской области Василий Анохин, глава Якутии Айсен Николаев и другие.
ТАСС / Шарифулин Валерий