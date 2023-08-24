Путин предложил кандидатов на должность главы Ямало-Ненецкого АО
Путин внёс имена кандидатов на пост губернатора ЯНАО, среди них есть Артюхов
Президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа три кандидатуры для избрания на пост губернатора. Среди этих имён есть также нынешний глава региона Дмитрий Артюхов. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания округа.
"Это действующий губернатор Дмитрий Артюхов и депутаты ямальского парламента Александр Голубенко и Максим Лазарев", — говорится в сообщении.
В Заксобрании также напомнили, что губернатор округа избирается депутатами парламента тайным голосованием из числа трёх кандидатов, которых представил Путин. Победу на выборах одержит тот, кто получит самое большое число голосов.
Ранее глава ЦИК Памфилова объявила итоги регистрации кандидатов на выборы. В частности, выдвинуты 125 кандидатов от 21 региона в высшие должностные лица и 6897 кандидатов в 16 регионах в законодательные собрания. Кроме того, уже свыше 730 тысяч россиян подали заявки на участие в ДЭГ 10 сентября.