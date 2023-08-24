Путин предложил кандидатов на должность главы Ямало-Ненецкого АО

Президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа три кандидатуры для избрания на пост губернатора. Среди этих имён есть также нынешний глава региона Дмитрий Артюхов. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания округа.

"Это действующий губернатор Дмитрий Артюхов и депутаты ямальского парламента Александр Голубенко и Максим Лазарев", — говорится в сообщении.