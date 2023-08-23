Глава ЦИК Памфилова: Более 730 тысяч россиян подали заявки на участие в ДЭГ

На участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в сентябре подали заявления свыше 737 тысяч россиян, а ещё более 130 тысяч человек хотят сделать свой выбор на месте пребывания. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

"На данный момент на участие в ДЭГ на федеральной платформе подано 737 707 заявок, в "Мобильном избирателе" — 131 715 заявок", — сказала она в ходе заседания ЦИК РФ.