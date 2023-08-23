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23 августа, 09:42

Глава ЦИК Памфилова: Более 730 тысяч россиян подали заявки на участие в ДЭГ

На участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в сентябре подали заявления свыше 737 тысяч россиян, а ещё более 130 тысяч человек хотят сделать свой выбор на месте пребывания. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

"На данный момент на участие в ДЭГ на федеральной платформе подано 737 707 заявок, в "Мобильном избирателе" — 131 715 заявок", — сказала она в ходе заседания ЦИК РФ.

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Также ЦИК сообщил о завершении работ по созданию цифровой платформы ГАС "Выборы".

Раннее Элла Памфилова отмечала, что по итогам регистрации на выборах, которые состоятся в единый день голосования 10 сентября, выдвинуты, в частности, 125 кандидатов от 21 региона в высшие должностные лица и 6897 кандидатов в 16 регионах в законодательные собрания.

Обложка ©

ТАСС / URA.RU / Владимир Андреев

Светлана Оперук
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