День равной оплаты труда, памяти погибших мотоциклистов, Кумохин день: Праздники и приметы 18 сентября Сегодня, 18 сентября, в России отмечаются несколько международных праздников. Так, это день, когда поднимается вопрос о разном уровне дохода мужчин и женщин, обсуждается проблема качества воды во всём мире. А ещё это особый, памятный день для российских мотоциклистов. 17 сентября, 21:01 18 сентября — Международный день равной оплаты труда. Фото © Freepik / cookie_studio

Международный день равной оплаты труда

Сегодня в России и других странах отмечается праздник под названием Международный день равной оплаты труда. Рассказываем о нём: Это один из памятных дней Организации Объединённых Наций;

Провозглашён в декабре 2019 года;

Отмечается ежегодно 18 сентября, дата не смещается;

Учреждён для осведомления жителей планеты о проблеме неравной платы за труд.

Так исторически сложилось, что мужчины всегда имели привилегированное положение по отношению к женщинам. Сейчас многие вопросы в этом плане решены: в развитых государствах у представителей двух полов одинаковые права и возможности. А вот с заработком пока не так. Статистика Международной организации труда говорит о том, что в целом на планете женщины зарабатывают на 16–22% меньше мужчин. Причём иногда это имеет место, даже если представители прекрасного и сильного полов занимают одинаковую должность.

День равной оплаты труда. Видео © YouTube / Организация Объединённых Наций

Интересно, что гендерный разрыв в доходах становится больше по мере усложнения квалификации. То есть, к примеру, если работающие дворниками мужчины и женщины получают одинаково или почти одинаково, то среди работников IT-компаний представители сильного пола резко вырываются вперёд по заработку. Этой проблеме и посвящён сегодняшний Международный день равной оплаты труда.

Всемирный день мониторинга воды

18 сентября — Всемирный день мониторинга воды. Фото © Агентство "Москва"

Также 18 сентября в России отмечается ещё один международный праздник — Всемирный день мониторинга воды (World Water Monitoring Day) или Всемирный день мониторинга качества воды. Вот что это за событие: Это неофициальный памятный день, посвящённый глобальной экологической программе;

Учреждён в 2003 году Американским фондом чистой воды (ACWF);

Отмечается ежегодно 18 сентября, дата не меняется;

Жителей планеты призывают в этот день проверять качество воды в их местности.

Задумка инициаторов сегодняшнего всемирного дня в том, чтобы жители любой страны в этот день могли проверить, насколько чиста вода в реках, озёрах в той местности, где они живут. Так, в США для этого можно получить простой тестовый набор, который позволит проверить водоём на такие свойства, как температура воды, кислотность, прозрачность, содержание кислорода. Эти данные затем можно передать учёным.

Изначально Всемирный день мониторинга водных ресурсов отмечался 18 октября, так как был приурочен к принятию американского Закона о чистой воде. Однако затем дату изменили, чтобы облегчить проведение акции в тех странах, где в конце октября водоёмы уже замерзают.

Что касается России, то в нашей стране мониторинг водных объектов проводится регулярно сотрудниками Центров гигиены и эпидемиологии, которые есть в каждом регионе и входят в состав Роспотребнадзора. А требования к водопроводной воде в России регулируются СанПиН (санитарными правилами и нормами).

Международный день электронной книги

18 сентября — Международный день электронной книги. Фото © Freepik / tonodiaz

18 сентября отмечается Международный день электронной книги (International Read an eBook Day) — праздник, в России пока малознакомый. Вот что известно о нём: Это неофициальный интернациональный праздник;

Учреждён в 2014 году американской компанией;

Отмечается ежегодно 18 сентября, дата не меняется;

Придуман для популяризации электронных книг.

Электронные книги появились куда раньше ставших сейчас популярными электронных планшетов. Первое такое устройство, которое ещё называют ридером, было создано ещё в 1996 году. Это был планшетный компьютер с монохромным сенсорным экраном от американской компании DEC Lectrice. Однако устройство получилось слишком дорогим и не пошло в серийное производство. Через пару лет другим компаниям удалось сделать доступный для покупателей продукт, и электронные книги стали набирать популярность. В 2007 году их рынок вновь пережил подъём, благодаря появлению экранов с технологией электронных чернил (e-ink).

Что же касается Международного дня электронной книги, его инициатором стала американская компания, которая даёт бесплатный доступ к сотням тысяч изданий из разных стран. Идея праздника — продвижение электронных книг, благодаря которым в руках можно держать не одно произведение на бумаге, а в потенциале — огромные фонды библиотек со всего мира. Новые технологии — развитие Интернета, увеличение ёмкости батарей — делают такое чтение ещё более удобным и доступным.

День памяти погибших мотоциклистов

18 сентября — День памяти погибших мотоциклистов. Фото © Агентство "Москва"

Сегодня, 18 сентября, отмечается День памяти погибших мотоциклистов, хорошо известный в байкерской среде. Вот несколько факто о нём: Является неофициальным днём памяти;

Отмечается каждый год 18 сентября, дата не меняется;

Приурочен к дате гибели 25-летней мотоциклистки в Крыму;

В этот день байкеры проводят акции памяти погибших единомышленников.

Традиция отмечать День памяти мотоциклистов появилась в 2008 году из-за трагических событий. Тогда в Симферополе водитель Bentley сбил 25-летнюю мотоциклистку. Анна Мишуткина была известна в местном сообществе байкеров. В тот день она участвовала в поисках украденного мотоцикла. Премиальная иномарка протаранила её автомобиль "Сузуки" на скорости почти 200 км/час, девушка умерла на месте ДТП. Дата её похорон теперь и стала Днём памяти погибших мотоциклистов.

Отмечают его представители байкерского сообщества в разных городах России. Памятные встречи проводятся под общим лозунгом "Ровных небесных дорог!" Эта акция имеет и другую цель. По случаю Дня памяти погибших мотоциклистов фанаты двухколёсных транспортных средств имеют ещё одну возможность обратиться к водителям автомобилей с просьбой быть внимательнее на дорогах. Мотоциклиста даже мелкое ДТП может привести к серьёзным травмам, ведь он не защищён кузовом машины.

Советы автомобилистам: При перестроении обязательно включайте сигнал поворота и смотрите в зеркало заднего вида;

На стоянке перед открытием двери убедитесь, что позади не едет мотоцикл;

При повороте направо убедитесь, что мотоциклист не хочет обогнать вас справа;

Если мотоциклист едет сзади, старайтесь не терять его из виду.

Приметы 18 сентября

Русская православная церковь 18 сентября чтит память Елисаветы Праведной — матери святого пророка Иоанна, Крестителя Господня. Её муж Захарий был священником в Иерусалимском храме, а сама она приходилась сестрой святой Анне, матери Пресвятой Богородицы. Супруги долго не могли завести ребёнка. Однажды Захария получил весть от Ангела, что его престарелая жена родит ему сына, который "будет велик пред Господом". Царь Ирод, услышав от волхвов о рождении Мессии, решил, что речь об Иоанне, и приказал убить его. Елисавета смогла скрыться с сыном в горах, а её мужа убили в храме. Она и сама скончалась через 40 дней. Иоанн же, хранимый Богом, жил в пустыне до дня своего явления израильскому народу.

Кумохин день

Если обычно на Руси отмечали какой-то народный праздник, переиначив церковный, то в этот раз совпадений мало. На эту дату издревле приходился Кумохин день. Кумохой называли злого духа, который, согласно легенде, превращается в изнеможённую старушку и просит помощи. Чаще всего он обращается к женщинам, чтобы те пустили его в дом и дали кусок хлеба. Люди верили, что, если это случится, семью ждут беды и несчастья. Чтобы защитить дом от нечистой силы, его нужно было обмести берёзовым веником. Ещё в этот день было принято гадать на будущее. Сны на 18 сентября считались вещими.

Погодные приметы 18 сентября

Если листья рябины пожелтели — осень скоро полностью вступит в права;

На рябине много ягод — к мягкой зиме;

Луковицы цветов покрылись плёнкой — к мягкой зиме;

Красная заря — к скорым дождям.

Именинники 18 сентября

18 сентября именины у российской актрисы Елизаветы Арзамасовой. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Сегодня, 18 сентября, именины у обладателей следующих имён: Алексей;

Афанасий;

Глеб;

Давид;

Елизавета;

Ефим;

Захар;

Максим;

Раиса;

Фёдор. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев