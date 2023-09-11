Эксперт дал простые советы, как не переплачивать за электроэнергию

Некоторая техника потребляет электроэнергию, несмотря на то что находится в выключенном режиме. К ней, в частности, относятся приборы с индикацией, например телевизоры, монитор компьютера, рассказал начальник Департамента по работе с потребителями АО "ТНС энерго Тула" Александр Милютин.

Чтобы не переплачивать лишнее, эксперт прежде всего рекомендует приобретать технику с энергопотреблением класса A и выше. Как он пояснил, класс A имеет самое низкое энергопотребление, а класс G2, наоборот, самое высокое.

"Энергосберегающие приборы потребляют гораздо меньше энергии, чем другая аппаратура. Причём разница иногда может составлять до 50%. На сегодня существует техника класса А+ и А++. Соответственно, её энергосберегающие способности ещё выше", — приводит "Тульская служба новостей" слова специалиста.

Вместе с тем Милютин советует заменить обычные лампы накаливания на энергосберегающие, также хорошим вариантом станут популярные светодиодные осветители. Ещё не следует ставить холодильник рядом с источником тепла, поскольку из-за этого он будет потреблять больше электроэнергии. Кроме того, эксперт напомнил о необходимости периодически очищать от накипи электрические чайники. Дело в том, что из-за твёрдых слоёв солей на стенках прибора образуется высокое термическое сопротивление, из-за чего чайник расходует гораздо больше энергии. В заключение специалист рекомендовал выключать свет там, где он не нужен, — это простое действие также существенно поможет не переплачивать за коммуналку.