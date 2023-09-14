Похоже, чёрные дыры: Учёные встревожены подозрительными объектами возле Земли До сих пор считалось, что ближайший такой космический монстр находится примерно в 1500 световых годах от нас. Но астрономы признаются, что, вообще-то, это может оказаться, мягко говоря, не совсем так. 13 сентября, 22:44 Чёрные дыры, возможно, скрываются в беспрецедентной близости к Земле. Обложка © Shutterstock

Вообще, что мы имеем на сегодняшний день по поводу чёрных дыр? В нашей галактике Млечный Путь астрономы имеют счастье обозревать всего около двадцати таких объектов именно звёздной массы. Напомним, что бывают и сверхмассивные чёрные дыры, они находятся в центрах галактик, но в данном случае нас интересуют не они, а именно сопоставимые по массе со звёздами. В фильме "Интерстеллар" чёрная дыра кажется какой-то совершенно исполинской, а на самом деле она вполне может иметь диаметр порядка 20 километров. И в этом ничтожном диаметре заключена масса как минимум трёх Солнц.

Чёрная дыра в представлении художника. © Giphy

Как же такое получается в космическом пространстве? Если говорить о чёрных дырах звёздной массы, то в целом двумя способами. Первый — эпичная "смерть" очень массивной звезды, которая называется взрывом сверхновой: оболочка живописно разбрасывается, а ядро сжимается, коллапсирует в чёрную дыру. То есть это бывшее звёздное ядро. А почему оно коллапсирует? Заканчивается топливо для термоядерных реакций, а только они миллионы лет и противодействовали мощи гравитации, не давали ядру сжиматься.

И второй способ образования таких чёрных дыр — столкновение и слияние массивных звёзд. Вероятнее всего, нейтронных, которые, к слову, тоже представляют собой не что иное, как схлопнувшиеся ядра звёзд вроде Бетельгейзе. Отработанные термоядерные реакторы. Каждая нейтронная звезда может весить как полтора Солнца. А если две такие звезды встречаются и сливаются воедино, то общая масса получившегося объекта уже становится настолько огромной, что материя внутри при такой гравитации (и, соответственно, давлении) уже не может находиться даже в виде отдельных нейтронов и даже не удерживается в виде кварков, из которых эти нейтроны состоят, — она уходит уже куда-то в неведомое нам, нематериальное, нереальное состояние. Состояние сингулярности.

Что там внутри — это, конечно, интересный вопрос, но дело в том, что далеко не всем на Земле хотелось бы узнать это лично. Так вот. Каким же образом астрономы находят и наблюдают чёрные дыры, которые даже свет от себя не отпускают? В основном по наличию вокруг них светящегося диска притянутого и поглощаемого окружающего вещества. Так называемого аккреционного диска. Именно благодаря этому "нимбу" мы и получили первую в истории фотографию чёрной дыры. Но ситуация такова, что этот яркий "венок" имеется в наличии, если есть из чего его сплести. А если, допустим, чёрная дыра уже давно всё в зоне своего действия поглотила, расчистила полностью всё окружающее пространство, то она уже ничем человеческому — даже вооружённому — глазу себя не выдаёт. И остаётся только вычислять её присутствие по её мощнейшей гравитации.

Первая в истории фотография чёрной дыры (это сверхмассивная чёрная дыра в центре галактики М87). Фото © Wikipedia / телескоп горизонта событий

Поэтому астрономы имеют серьёзные подозрения, что на самом деле в Млечном Пути как минимум десять миллионов чёрных дыр звёздной массы. Пока что считается, что ближайшие из них находятся примерно в полутора тысячах световых лет. К примеру, одну такую подозревают в созвездии Единорога. Кстати, учёные её не видят, а именно подозревают по её гравитационному воздействию на звезду-компаньона.

Но недавно итальянский астроном Стефано Торниаменти задался вопросом, а не скрывается ли, собственно, что-нибудь подобное и поближе к нам, и в этом смысле заинтересовался звёздным скоплением Гиады в созвездии Тельца. Без оптики в нём видно лишь несколько самых ярких звёзд, от которых тянутся длинные "рога" мифического могучего быка. Но на самом деле там около 700 звёзд. Все они из одной "колыбели", то есть ровесники, им около 625 миллионов лет. И эта большая семья расположена всего в 150 световых годах от нас. Звёзды эти скромные, самое большее — 2,6 массы Солнца. И это неудивительно: только такие и могут прожить 625 миллионов и даже целые миллиарды лет. Массивные перегорают за жалкий десяток миллионов лет. Значит, если в Гиадах такие были, то они давно "умерли". Плюс в скоплении должна быть немалая вероятность столкновений и слияний звёзд. Всё это уже само по себе наводит на некоторые размышления.

Но астроном решил к этому вопросу подойти математически: он сопоставил общую массу скопления (примерно 435 Солнц), его плотность и размеры. И получил очень интересную картину. Компьютерное моделирование текущего состояния Гиад показывает следующее: если бы там не было чёрных дыр, то для поддержания себя в качестве скопления оно должно было бы быть плотнее. Тот радиус, в котором заключена половина общей его массы, был бы на добрую треть меньше. И максимально расчёты совпадают с наблюдениями в том случае, если допустить в Гиадах присутствие двух или трёх чёрных дыр.

Впрочем, хотя 150 световых лет — это по космическим меркам соседняя улица, но астрономы призывают не распаковывать чемодан и вообще жить как обычно: даже если хотя бы одна из чёрных дыр прямо сейчас движется чётко в направлении Солнечной системы (что очень маловероятно), то движется она со скоростью три километра в секунду максимум, так что ещё не совсем понятно, доживёт ли человеческая цивилизация или хотя бы сама Земля до этой встречи. А с другой стороны, очень хотелось бы, чтобы гипотетические чёрные дыры Гиад всё-таки действительно оказались ближайшими к нам.

Авторы Адель Романенкова