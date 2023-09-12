Малькевич заявил, что жители новых регионов шли на выборы, как на праздник

Жители новых регионов России шли на выборы, как на праздник, не только чтобы проголосовать за конкретного кандидата, но и чтобы выразить поддержку самому факту вхождения субъектов в состав РФ. Об этом заявил первый зампредседателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты России Александр Малькевич в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований "ЕДГ-2023: итоги".

"Хочу отметить запредельно высокую явку во всех новых четырёх регионах России. Почему? Потому что это первые выборы в составе России, несмотря на угрозы и давление со стороны киевского режима, со стороны Запада. Люди тоскуют о мире и желают участвовать в социальных ритуалах, которые ассоциируются с мирной жизнью. Жители шли на выборы, как на праздник", — отметил Малькевич.

Он подчеркнул, что, придя на выборы, люди выразили поддержку самому факту вхождения субъектов в состав России.

Малькевич также отдельно отметил героизм общественных наблюдателей. В новых регионах их готовили, в том числе для работы в прифронтовой полосе, обучали даже сестринскому делу.