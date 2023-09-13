Будущее в байтах: 13 сентября празднуем День программиста 2023 Сколько раз в день мы пользуемся тем, к чему приложили руку программисты? Телефон, кофемашина, турникет в метро... Эта профессия очень востребована и важна, а 13 сентября в России отмечают День программиста. Всё об этом празднике читайте на Life.ru. 12 сентября, 21:01 День программиста — это профессиональный праздник, который отмечается в 256-й день года. И этому есть очень интересное объяснение. Фото © Max Duzij / Unsplash

Кто такой программист

Программист — это специалист, который создаёт компьютерные программы, которыми мы пользуемся ежедневно. Например, когда отправляем деньги через мобильный банк, делаем кофе, используя кофемашину, или прикладываем проездной в метро. Программы используются в самых разных областях — от веб-сайтов до "начинки" ракет.

Успешный программист Глеб Михеев отвечает на 10 глупых вопросов о своей профессии. Видео © YouTube / ЖИЗА

Программист создаёт программы с помощью кода. Код — это упорядоченная последовательность команд, которые запускают выполнение определённых задач на компьютере или любой другой технике.



Основная задача программиста — написание кода с использованием языков программирования. Это такие формальные языки для "общения" с компьютером. По данным разных источников, всего языков программирования от 250 до 9000.



На создании кода задачи программиста не заканчиваются. Также он:

Исправляет ошибки в коде. При написании код часто меняют, поэтому в нём накапливаются дефекты, мешающие работе приложения. Они даже могут накладываться друг на друга и мешать всей работе приложения. Их необходимо исправлять.

Занимается поддержкой программного обеспечения. Будь то сайт, приложение или программа — они нуждаются в постоянном мониторинге. Программист либо обновляет код, так как со временем он устаревает, либо настраивает системы для наблюдения за программой. Разворачивает их на серверах, может заниматься тестированием, работает с обратной связью от пользователя — и уже из этого идёт улучшение кода или написание нового.

Общается с коллегами. Программист — это специалист, который сотрудничает с другими разработчиками. Порой над одной программой работает целая проектная группа, поэтому надо уметь находить компромиссы, искать наилучшее решение.



Когда отмечают День программиста

Дата празднования у Дня программиста довольно символическая. В России в 2023 году День программиста отмечается в 256-й день года и выпадает на 13 сентября. Но почему именно этот день? 256 — это максимально возможное число элементов любой системы с 8-битным кодированием. Причём 256 = 28, где два символизирует двоичную систему счисления, а восемь — количество битов в одном байте — самое высокое значение степени числа два, при котором получается число меньше, чем дней в году.



Иногда, в високосный год, праздник выпадает на 12 сентября.

История праздника

День программиста в Российской Федерации на официальном уровне признали в 2009 году. В 2002 году был организован сбор подписей в поддержку идеи чествования специалистов по компьютерным кодам. Инициаторами обращения к Правительству России стали В. Балт и М. Червяков. Выдвинутое предложение президент РФ поддержал спустя семь лет. 11 сентября 2009 года Д. Медведев издал Указ № 1034 "О Дне программиста". Через два дня прошло первое празднование.



Но не всегда этот праздник отмечали именно в 256-й день года.

Долгое время в нашей стране было принято чествовать людей, чья работа неразрывно связана с компьютерами, 22 апреля, ведь цифровой способ написания этой даты — 22.04., а 2204 — код специальности "Программное обеспечение вычислительной техники" в Общероссийском классификаторе специальностей. Правда, этот код уже устарел: некоторое время назад он был заменён на 230105.65.

Как отмечают День программиста в России и мире

День программиста собирает за праздничным столом коллег, друзей, родственников, знакомых, близких людей. По традиции звучат тосты, поздравления, пожелания здоровья и успехов в ответственном труде. Виновникам торжества вручают подарки. Собравшиеся рассказывают анекдоты о профессии, делятся историями из рабочих будней, планами на будущее, обсуждают новинки отрасли. За выдающиеся достижения руководство награждает отличившихся программистов почётными грамотами, дипломами. В канун события организуются семинары, конференции, мероприятия, на которых представители профессии обмениваются опытом, обучаются новым технологиям.



Этот день отмечают во многих странах, в некоторых он совпадает с нашим, в остальных попадает на разный день. Что касается традиций, кроме тех, что есть у нас, можно выделить такие:

У празднования Дня программиста есть свои обычаи и традиции. Фото © Аnnie Spratt / Unsplash

вдоволь наесться пиццы вместе с коллегами;

поиграть в любимую настольную игру;

взобраться на "пик Балмера", то есть попробовать решить сложную рабочую задачу в состоянии алкогольного опьянения;

собраться с друзьями вечером и отдохнуть;

вызвать дух Паскаля;

достать старую 8-битную приставку и поиграть в любимые игры.

Есть и другие традиции, многие пересматривают культовые фильмы под обильную еду и выпивку или играют на лужайке и т.д.

Что подарить и как поздравить программиста

Чтобы определиться, что подарить на День программиста, стоит рассмотреть некоторые интересные варианты. Так как программисты — люди креативные, то выбирать стоит то, что будет оценено по достоинству:

гелевая подушка для кресла;

кружка с подогревом и беспроводной зарядкой;

спрей-спонж для очистки монитора;

стерилизатор для смартфонов;

торт на День программиста, оформленный в соответствующем стиле;

шар для принятия решений;

озонатор для воды и воздуха;

коврик для мышки "Я всё могу, я же Бэтмен";

табличка "Повелитель дедлайнов".

Это только некоторые из решений, но нужно учитывать и интересы человека. Например, лучшим подарком и поздравлением с Днём программиста любителю рыбалки может стать сертификат в специализированный магазин.

Авторы Андрей Ананьев