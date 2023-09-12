Бомбардировщик Су-24М разбился под Волгоградом, судьба пилотов неизвестна

Бомбардировщик Су-24М потерпел крушение в Калачёвском районе Волгоградской области. По сведениям SHOT, он выполнял учебный полёт.

Военный самолëт был без боеприпасов. В результате ЧП на земле разрушений нет. На борту Су-24М были два пилота, в данный момент идёт поисковая операция. Минобороны РФ уже подтвердило случившееся.

"При выполнении планового учебно-тренировочного полёта в Волгоградской области потерпел крушение самолёт Су-24. К месту происшествия направлены вертолёты Ми-8 поисково-спасательной службы", — пояснили в ведомстве.