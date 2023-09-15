2024 год, созвездие Северной Короны: В средневековом манускрипте нашли загадочное предсказание Германские монахи видели в небе явление, которое сочли "чудесным знаком". Современные учёные, кажется, поняли, что это было, и прогнозируют повторение удивительного события уже совсем скоро. 14 сентября, 22:44 В средневековом манускрипте нашли упоминание загадочного небесного явления. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, Freepik

На самом деле, это отдельная крайне интересная тема и в астрономии, и в истории одновременно: древние записывали свои впечатления от чего-то удивительного, что видели в небе, а теперь нам, современникам, приходится разбираться, что именно они всё-таки видели. В данном случае профессор Университета Луизианы (США) Брэдли Шефер заинтересовался одним фрагментом из летописи, которую в XII и XIII веках вели монахи Урсбергского аббатства на юге Германии. Они по традиции записывали всё самое значительное из произошедшего за год. И в отчёте о годе 1217-м, в частности, имеется следующее:

"Осенним сезоном того же года, ранним вечером чудесный знак был замечен у одной звезды на западе. Эта звезда располагалась немного западнее юга, в месте, которое астрологи называют Короной Ариадны. Как мы сами заметили, первоначально это была слабая звезда, которая на время засияла ярким светом, а затем вернулась к своей первоначальной слабости. Там также был очень яркий луч, достигающий неба, как большой высокий луч. Той осенью его видели много дней".

Отметим, что то, что средневековые астрологи называли Короной Ариадны, современные астрономы называют созвездием Северной Короны. Учёный рассмотрел несколько разных версий того, что там могло произойти, и все, кроме одной, он отверг. К примеру, одна из первых мыслей, которые могут приходить в голову при прочтении такого описания небесного события, — что это, допустим, комета. Но кометы за их характерный внешний облик было принято называть "хвостатыми звёздами", "факелоподобными" и так далее. Кроме того, как известно, они почему-то внушали страх и считались дурным предзнаменованием, поэтому в их описании можно ожидать соответствующих эпитетов, особенно если это писали священнослужители. Тем менее ничего такого в тексте нет.

Созвездие Северной Короны. Фото © Shutterstock

Далее учёный рассмотрел вариант так называемого взрыва сверхновой звезды, которая выглядит в небе как яркая вспышка. Напомним, взрыв сверхновой — это завершение основного цикла эволюции большой массивной звезды, то есть, можно сказать, её "смерть": звезда "перегорела", выработала в своём ядре всё водородное термоядерное топливо, а это отработавшее, потухшее ядро стало под действием собственной массы сжиматься, от этого нагреваться и нагревать свою оболочку. Раскаляющаяся звёздная мантия раздувается, а потом просто сбрасывается в окружающее пространство. Так вот, событие 1217 года профессор счёл непохожим на такой взрыв сверхновой, потому что тогда после него долгие недели можно было бы видеть невооружённым глазом в небе яркий красивый отпечаток. А глазом вооружённым мы бы этот отпечаток наблюдали и по сей день. К примеру, после взрыва сверхновой 1054 года до сих пор сохраняется потрясающая Крабовидная туманность. Но мы в созвездии Северной Короны подобного не видим. Да и сама вспышка, судя по описанию, длилась "много дней", но всё-таки не недель.

Наконец, версия, что это была планета, тоже признана неубедительной: указанное место в небе находится слишком далеко от эклиптики — той линии на небесной сфере, вдоль которой по небу продвигаются наши планеты. То есть в Северной Короне планеты быть не может, планеты могут находиться только в созвездиях знаменитого зодиакального круга, и средневековым астрологам это было отлично известно.

Вещество с красного гиганта перетекает на поверхность белого карлика. Фото: Википедия

И остался только один вариант: это была так называемая новая звезда. Что это такое: это на самом деле звезда двойная, их там две. И одна из них обязательно уже "умершая". Правда, сверхновой по причине своей маломассивности она не вспыхивала, но тем не менее мантию утратила, осталось одно сжавшееся до диаметра в пару тысяч километров ядро — белый карлик. Так вот, в этой паре непременно есть такой белый карлик, а его компаньон — это звезда ещё "живая", но чаще всего — "еле живая", доживающая свой основной эволюционный цикл в виде раздувшегося красного гиганта. И что с ними происходит: красный гигант настолько разнесло, что его вещество начинает притягиваться белым карликом и перетекать на него. Какое-то время оно на этом "мёртвом" звёздном ядре накапливается, а потом в один прекрасный момент происходит взрывное ускорение термоядерных реакций — таким образом белый карлик как бы отторгает от себя падающее на него вещество. Это и выглядит как вспышка. Бывает, что это происходит периодически, и тогда такую звезду называют "повторной новой".

Вот как раз, по всей видимости, именно такую повторяющуюся новую и видели германские средневековые монахи. Притом эта звезда (точнее, двойная звёздная система) современной науке достаточно хорошо известна — это T Северной Короны. В истории наблюдений имеются записи о том, что она вспыхивала в 1866 и 1946 годах. Таким образом, можно говорить о цикле продолжительностью примерно 80 лет. А меж тем с 1946 года 80 лет уже практически прошло. Более того, астрономы недавно заметили, что T Северной Короны недавно потускнела точно так же, как в 1945 году за восемь месяцев до вспышки. Значит, следующий "чудесный знак" нам может быть дан уже весной 2024-го.

Авторы Адель Романенкова