Власти Днепра неожиданно вступились за Брежнева перед авторами гневной петиции

Власти Днепра (бывший Днепропетровск) не будут лишать генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почётного гражданина города. Как сообщает украинское издание "Страна", об этом говорится в ответе на петицию, которую запустил кто-то из горожан.

Сама инициатива, к слову, за три с половиной месяца набрала всего 41 голос из 3000 необходимых. Но власти её всё равно рассмотрели.

В документе за подписью мэра города Бориса Филатова отмечается, что основанием для лишения звания является личное обращение самого почётного горожанина или вынесенный ему обвинительный приговор, что в случае с Леонидом Ильичом невозможно. Кроме того, Брежнев умер в 1982 году, задолго до издания украинского закона о "декоммунизации" в 2015-м, поэтому оснований для лишения его звания нет.