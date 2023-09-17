Сигнал из созвездия Льва: Телескоп Webb нашёл явные признаки внеземной жизни Астрономы давно обратили внимание на этот далёкий мир: он расположен в зоне потенциальной обитаемости и покрыт океаном 16 сентября, 22:44 Экзопланета K2-18 b в созвездии Льва в представлении художника. Обложка © Wikipedia / ESA / Hubble, M. Kornmesser

Вот как художники изобразили эту планету на основе имеющихся о ней знаний. Она принадлежит небольшой и неяркой звезде в созвездии Льва, красному карлику K2-18. Расположен он в 120 световых годах от нас. То есть идущему от неё свету нужно 120 лет, чтобы до нас добраться. Надо сказать, примерно на этом расстоянии находятся очень многие звёзды ночного неба. К примеру, Дубхе знаменитого ковша Большой Медведицы (кстати, остальные его звёзды ещё ближе).

Но K2-18 невооружённым глазом, к сожалению, не увидеть, её удалось обнаружить лишь в начале 2000-х годов. И лишь в 2015-м выяснилось, что у неё есть планеты. На этой иллюстрации — планета K2-18 b. Она по размеру в 2,6 раза больше Земли, а по массе — в 8,6 раза тяжелее. При этом средняя её плотность всего 2,4 грамма на кубический сантиметр. Для сравнения: у Земли — 5,5. Поэтому данную планету считают скорее не суперземлёй, а мини-Нептуном. По мнению учёных, у неё есть твёрдое каменистое ядро, но оно покрыто толстой мантией из самой настоящей воды. Частично в виде льда, а частично и в жидком состоянии. В 2019 году с помощью телескопа Hubble удалось определить, что в атмосфере этой планеты содержится от 20 до 50 процентов водяного пара. В атмосфере Земли, к слову, от 0,2 до 2,5 процента. Значит, K2-18 b — ещё гораздо более влажный и водный мир, чем наш. Его считают планетой-океаном.

При этом расположен он всего в 21 миллионе километров от своего тусклого солнца. Это почти втрое ближе, чем Меркурий к нашему светилу. Но поскольку тамошнее солнце намного слабее, то его маленький нептун получает ровно столько же энергии от своей звезды, сколько и Земля от своей. Таким образом, K2-18 b находится в так называемой зоне потенциальной обитаемости, то есть на оптимальном расстоянии от звезды — на таком, которое позволяет там поддерживать воду в жидком виде, а значит, и жизнь, которую мы без воды пока совершенно не представляем. При этом близость этой экзопланеты к звезде позволяет подозревать, что она вращается вокруг неё, всё время "глядя" на неё одной стороной (как Луна вокруг Земли). Это называется приливным захватом. А тогда вполне может быть так, что океан плещется именно на территории вечного дня, а на стороне бесконечной ночи — такая же бесконечная мерзлота.

А теперь самое интересное: недавно эту планету понаблюдал знаменитый "сменщик" "Хаббла" — космический телескоп Webb, который, напомним, работает в полутора миллионах километров от Земли. Он "просмотрел" и запечатлел K2-18 b во время её прохождения по диску звезды, так называемого транзита. Дело в том, что в этот момент свет звезды проходит сквозь атмосферу планеты и отражается в ней разными оттенками в зависимости от того, какие в атмосфере вещества. И Webb эти оттенки способен улавливать и таким образом по спектру определять состав атмосферы. И полученный спектр показывает, что там есть углекислый газ, метан и кое-что ещё более любопытное.

В принципе, даже метан — это некое основание подозревать, что на планете может быть жизнедеятельность, потому что у нас на Земле его активно выделяют наши микроскопические обитатели. Тем не менее у него есть и небиологические источники, поэтому наличие метана — это ещё недостаточно железный аргумент в пользу внеземной жизни. А вот довольно-таки вонючая бесцветная жидкость под названием диметилсульфид — это уже действительно вполне серьёзный довод за обитаемость K2-18 b. По крайней мере, на Земле это вещество, кроме как в результате жизнедеятельности, не вырабатывается больше никак. В основном это продукт морского фитопланктона, то есть микроводорослей, выделяется также бактериями в канализации и сточных водах. И, по данным спектрального анализа "Уэбба", на далёкой планете в созвездии Льва он есть. Уже запланированы дальнейшие исследования её атмосферы с помощью космической обсерватории.

Авторы Адель Романенкова