Суд в Молдавии снял с Игоря Додона запрет на выезд из страны

Додон отметил, что не собирается покидать страну и продолжит готовить Партию социалистов Республики Молдова, которую возглавляет, к осенним выборам в местные органы власти. Он назвал выдвинутые против него обвинения "бездоказательными, преследующими цель оказать давление на оппозицию".

Напомним, Игорь Додон был задержан в мае 2022 года, против политика выдвинули обвинения в госизмене, незаконном обогащении, коррупции, нарушении правил финансирования партии и неправильном предоставлении медицинской справки одному из его детей. В частности, ему вменяют хищение средств при закупке электроэнергии государственной компанией в 2008 году. По данным адвокатов, всего заведено восемь уголовных дел, три из которых уже направлены в суд. Кроме того, жену политика Галину обвинили в соучастии в незаконном обогащении.