Регион

Уведомления отключены

14 сентября, 13:40

Суд в Молдавии снял с Игоря Додона запрет на выезд из страны

Высшая судебная палата Молдавии отклонила запрос прокуратуры о продлении запрета на выезд из страны экс-президента республики Игоря Додона. Об этом он сообщил ТАСС.

"После 180 дней домашнего ареста и 300 дней запрета выезда из страны Высшая судебная палата приняла такое решение", — сказал политик.

Додон отметил, что не собирается покидать страну и продолжит готовить Партию социалистов Республики Молдова, которую возглавляет, к осенним выборам в местные органы власти. Он назвал выдвинутые против него обвинения "бездоказательными, преследующими цель оказать давление на оппозицию".

Додон назвал партнёрство с Россией вопросом выживания для Молдавии

Додон назвал партнёрство с Россией вопросом выживания для Молдавии

Напомним, Игорь Додон был задержан в мае 2022 года, против политика выдвинули обвинения в госизмене, незаконном обогащении, коррупции, нарушении правил финансирования партии и неправильном предоставлении медицинской справки одному из его детей. В частности, ему вменяют хищение средств при закупке электроэнергии государственной компанией в 2008 году. По данным адвокатов, всего заведено восемь уголовных дел, три из которых уже направлены в суд. Кроме того, жену политика Галину обвинили в соучастии в незаконном обогащении.

Обложка ©

ТАСС / Вениамин Демидецкий

Матвей Константинов
  • Новости
  • Молдавия
  • Игорь Додон
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров