Сразу после заката: Когда и где смотреть комету Нисимура Небесное тело с зелёным хвостом приближается к Солнцу раз в 437 лет, так что сейчас появляется уникальный шанс его увидеть. При этом в небе комета видна далеко не всю ночь. 14 сентября, 16:07 Движущийся объект совершенно случайно обнаружил в ночь на 12 августа 2023 года японский астроном-любитель Хидео Нишимура. Обложка © Shutterstock

Движущийся объект совершенно случайно обнаружил в ночь на 12 августа 2023 года японский астроном-любитель Хидео Нишимура (или Нисимура, сложно сказать, как более правильно в смысле произношения), когда делал серии фотографий ночного неба. Поэтому после официального подтверждения от мирового астрономического сообщества небесному телу присвоили название C/2023 P1 Nishimura. Пишут, что это комета, оценок её размеров пока нет. Уже в августе её было хорошо видно даже в небольшой телескоп. К примеру, так её тогда запечатлел астрофотограф в Калифорнии.

Комета C/2023 P1 Nishimura на снимке, сделанном с помощью телескопа 15 августа 2023 года. Фото © astrobin.com

С тех пор C/2023 P1 Nishimura проследовала через созвездие Близнецов, пересекла Рака, затем Льва, а к 16 сентября достигнет Девы. Но увидеть небесное тело не так просто: оно появляется лишь примерно на полчаса после заката невысоко над западным горизонтом и, соответственно, следом за Солнцем за этот горизонт уходит. И прямо перед рассветом то же самое: полчаса видим летящую звезду — и восходит светило.

То есть это примерно то же самое, что с наблюдениями Венеры. Это ведь тоже, как известно, Утренняя либо Вечерняя звезда. А всё дело в том, что они с Меркурием — так называемые внутренние планеты Солнечной системы, то есть они обретаются внутри орбиты Земли, поэтому с нашей точки зрения они всё время примерно там, где Солнце. Отсюда и трудности с наблюдением. И с объектом Нишимуры точно такая же ситуация: он будет исключительно "предрассветным" и "послезакатным" по той простой причине, что пролетать будет весьма близко к Солнцу — даже ближе, чем Меркурий. А именно 18 сентября будет всего в 33 миллионах километров от звезды. Напомним, Меркурий примерно вдвое дальше. Учёным даже интересно, переживёт ли комета такой "горячий" момент, не разрушится ли.

Кстати, почему кометы бывают зеленоватыми: оказывается, так светится двухатомный углерод, это очень неустойчивые молекулы, они получаются, когда солнечное излучение расщепляет более сложные органические соединения в комете, а вскоре под действием того же Солнца этот диуглерод и сам разрушается. Поэтому зеленеет в основном именно "голова" кометы, а в хвосте "зелени" уже практически нет. Поразительно, что всё это ещё в 1930-е годы своим умом понял физик Герхард Херцберг, а как раз недавно, то есть 90 лет спустя, учёным удалось для проверки провести эксперимент и установить, что учёный был абсолютно прав.

Что касается сближения C/2023 P1 Nishimura с Землёй: максимальное было 13 сентября, расстояние составило 127 миллионов километров от нас. То есть это всё равно далеко. Собственно, от Земли до Солнца — примерно 150 миллионов километров. Астрономы говорят, прилети эта комета не сейчас, а в декабре, она бы подлетела к нам всего на девять миллионов километров. Учёные рассчитали её траекторию, вот как она выглядит (фиолетовая дуга).

Такая форма орбиты позволяет предполагать, что она не эллиптическая, а представляет собой гиперболу. А тогда это означает, что комета не вращается вокруг Солнца. А если она не околосолнечная, значит, она вообще не из Солнечной системы и прилетела из межзвёздного пространства, как Оумуамуа и комета Борисова. Надо сказать, пролёт сквозь Солнечную систему каждого нового межзвёздного объекта невольно наводит на некоторые размышления: дело в том, что "наши собственные", околосолнечные, объекты (из Главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером, например) хотя бы в Солнечной системе постоянно находятся и мы имеем возможность рано или поздно их находить и отслеживать. А вот межзвёздные — это всегда сюрприз. Меж тем обнаруживаем мы их за считаные недели, пусть даже месяцы, до сближения с Землёй.

Впрочем, не исключают, что комета Нишимуры всё-таки прибыла из так называемого Облака Оорта — гигантской сферы из ледяных глыб, которая окружает нашу Солнечную систему и из которой время от времени являются кометы. Но даже если и так, это всё равно совершенно новая комета — и нам просто повезло, что у неё достаточно безопасная для нас траектория.

Авторы Адель Романенкова