Свирепый "Даниэль" убил уже 11 тысяч ливийцев и наверняка убьёт ещё

Жертвами наводнения, затронувшего северо-восточные районы Ливии, стали более 11 тысяч человек. Об этом информирует в четверг телеканал Al Arabiya со ссылкой на международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.

Число пропавших без вести на сегодняшний день почти двукратно превышает число официально подтверждённых погибших. Другими словами, работающие на месте волонтёры готовятся к тому, что количество жертв возрастёт.

Новостной сюжет о наводнении в Ливии © YouTube / Al Arabia

"Число погибших в результате стихийного бедствия превысило 11 тысяч, а пропавшими без вести до сих пор числится около 20 тысяч человек", — заявили представители гуманитарного объединения.