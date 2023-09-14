Свирепый "Даниэль" убил уже 11 тысяч ливийцев и наверняка убьёт ещё
Al Arabiya: Жертвами разрушительного урагана в Ливии стали более 11 тыс. человек
Жертвами наводнения, затронувшего северо-восточные районы Ливии, стали более 11 тысяч человек. Об этом информирует в четверг телеканал Al Arabiya со ссылкой на международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.
Число пропавших без вести на сегодняшний день почти двукратно превышает число официально подтверждённых погибших. Другими словами, работающие на месте волонтёры готовятся к тому, что количество жертв возрастёт.
Новостной сюжет о наводнении в Ливии © YouTube / Al Arabia
"Число погибших в результате стихийного бедствия превысило 11 тысяч, а пропавшими без вести до сих пор числится около 20 тысяч человек", — заявили представители гуманитарного объединения.
Напомним, что 10 сентября на восток и северо-восток Ливии обрушился ураган "Даниэль", затронувший прибрежные города Бенгази, Дерна и Джабаль аль-Ахдар. Из-за стихийного бедствия обрушились две плотины, в связи с чем произошло наводнение. Вода разрушила дома и дороги, правительство объявило чрезвычайное положение. Данные о жертвах стихии постоянно обновляются. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования председателю Президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи и предложил помощь.