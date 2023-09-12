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12 сентября, 15:25

Путин пообещал главе Ливии помощь после чудовищного наводнения с тысячами жертв

Путин выразил соболезнования главе Ливии Мухаммеду аль-Менфи из-за жертв наводнения

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования председателю Президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи на фоне многочисленных жертв урагана и наводнения на северо-востоке страны. Слова российского лидера опубликованы в телеграмме на сайте Кремля.

"Примите искренние соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными ураганом и наводнением на северо-востоке вашей страны. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", — таков текст направленной Мухаммеду Аль-Менфи телеграммы.

В заявлении российского лидера также сказано, что в России разделяют чувства дружеского народа Ливии. Президент отметил, что РФ готова оказать пострадавшему от стихийных бедствий государству необходимую помощь.

Северо-восток Ливии оказался под ударом циклона "Даниэль", города на побережье Средиземного моря захлестнули грозовые ливни и штормовые ветра. Из-за буйства погоды оказались заптоплены жилые дома, больницы и другие объекты инфраструктуры. Самые серьёзные разрушения в городе Дерна, там были смыло две плотины, что, по мнению представителей ливийского общества Красного полумесяца, и стало основной причиной такого количества жертв в регионе. На 12 сентября число погибших от наводнения людей превысило три тысячи, а без вести пропали более 10 тысяч человек.

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А 6 сентября в южной части Бразилии как минимум 22 человека погибли в результате разрушительного шторма. От стихии пострадало около 60 городов.

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Kremlin.ru

Юрий Лысенко
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