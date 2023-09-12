Путин пообещал главе Ливии помощь после чудовищного наводнения с тысячами жертв

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи на фоне многочисленных жертв урагана и наводнения на северо-востоке страны. Слова российского лидера опубликованы в телеграмме на сайте Кремля.

"Примите искренние соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными ураганом и наводнением на северо-востоке вашей страны. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", — таков текст направленной Мухаммеду аль-Менфи телеграммы.

В заявлении российского лидера также сказано, что в России разделяют чувства дружеского народа Ливии. Президент отметил, что РФ готова оказать пострадавшему от стихийных бедствий государству необходимую помощь.

Северо-восток Ливии оказался под ударом циклона "Даниэль", города на побережье Средиземного моря захлестнули грозовые ливни и штормовые ветра. Из-за буйства погоды оказались затоплены жилые дома, больницы и другие объекты инфраструктуры. Самые серьёзные разрушения в городе Дерна, там смыло две плотины, что, по мнению представителей Ливийского общества Красного Полумесяца, и стало основной причиной такого количества жертв в регионе. На 12 сентября число погибших от наводнения людей превысило три тысячи, а без вести пропало более 10 тысяч человек.