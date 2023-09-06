Мощный ураган унёс жизни 22 человек в Бразилии

В южной части Бразилии как минимум 22 человека погибли в результате разрушительного шторма. От стихии пострадало около 60 городов. В Сети появились кадры непогоды.

Ураган в Бразилии. Видео © Twitter / theinformantofc / justinbroadcast / NILEALERTS

Мощный шторм начался ещё в понедельник, затем пошли затяжные ливни, а также бушевал ветер. Многие реки вышли из берегов. Потоки воды сносили автомобили и прохожих. Местные бизнесмены подсчитывают убытки из-за затопленных магазинов. Больше всего пострадал штат Риу-Гранди-ду-Сул, отмечает Spiegel. Там погиб 21 человек, ещё одна жертва стихии — в соседнем регионе.

Спасатели уже эвакуировали из подтопленных посёлков свыше тысячи человек, их вывозят на лодках, снимая с крыш домов. В эпицентре стихии отключено электричество, а из местных больниц перевозят пациентов в другие учреждения.