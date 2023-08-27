Шторм накрыл испанскую Мальорку после 40-градусной жары

На испанский остров Мальорка обрушился шторм с мощным ливнем, пострадала беременная женщина, на которую упал дорожный знак. Об этом сообщает Majorca Daily Bulletin.

Шторм на Мальорке. Видео © Twitter / Ratnesh_speaks / TonyVenet274186 / plcdelmedionews / Cuerpospolicia1 / MJesusQ17

Разгул стихии начался сегодняшним утром. Порывы ветра сносили крыши, ломали деревья и лёгкие конструкции. Судя по кадрам, не успевшие подготовиться к непогоде летние кафе разметало по улицам. Следом остров накрыло мощным ливнем, который частично затопил города Пальма и Кальвия.

Власти ввели жёлтый уровень опасности. Остановлено движение транспорта, аэропорт не принял два самолёта, закрыты пляжи. Пострадала беременная женщина, на которую рухнул дорожный знак, её госпитализировали. Двоих детей едва не унесло в море, их поймали спасатели. Синоптики предупреждают, что плохая погода продлится как минимум до следующего утра.