СМИ узнали об увольнении главы Росавиации Нерадько

В ближайшее время в отставку отправят руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александра Нерадько. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на одну из авиакомпаний.

Уточняется, что данное решение принято на уровне Правительства России. Официальное заявление об увольнении Нерадько будет сделано уже в скором времени, вероятно, это произойдёт 15 сентября. Информацию подтвердили два высокопоставленных источника в Минтрансе. Главе ведомства Виталию Савельеву предлагали на пост нового руководителя Росавиации кандидатуры заместителя Нерадько Владимира Потешкина и председателя Межгосударственного авиационного комитета Олега Сторчевого. В списке могут быть и другие претенденты.

Александр Нерадько занимает пост главы Росавиации с 2009 года, а до этого работал в федеральных органах гражданской авиации. В 2000 году он стал первым замминистра транспорта, через четыре года возглавил Ространснадзор.