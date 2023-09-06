После увольнения Резникова сразу три его заместителя подали в отставку
Три замминистра обороны Украины подали в отставку
Три заместителя обороны Украины подали в отставку, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Речь идёт о Владимире Гаврилове, Виталии Дейнеге, и Андрее Шевченко.
"Замминистра обороны Гаврилов, Дейнега и Шевченко написали заявления об отставке", — написал он в своём телеграм-канале.
Дейнега курировал вопросы цифрового развития, а Шевченко — европейской интеграции. Все трое работали при бывшем главе Минобороны Алексее Резникове.
Напомним, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении министра обороны Алексея Резникова, предложив на его пост руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова. Уже бывшего главу ведомства, по словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, могут назначить послом страны в Великобритании, однако сам он не в курсе этих планов. Вчера, 6 сентября, парламент Незалежной отправил Резникова в отставку.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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