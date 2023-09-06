После увольнения Резникова сразу три его заместителя подали в отставку

Три заместителя обороны Украины подали в отставку, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Речь идёт о Владимире Гаврилове, Виталии Дейнеге, и Андрее Шевченко.

"Замминистра обороны Гаврилов, Дейнега и Шевченко написали заявления об отставке", — написал он в своём телеграм-канале.

Дейнега курировал вопросы цифрового развития, а Шевченко — европейской интеграции. Все трое работали при бывшем главе Минобороны Алексее Резникове.