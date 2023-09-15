Мишустин сменил главу Росавиации

Нерадько возглавлял ведомство с 2009 года, а до этого работал в федеральных органах гражданской авиации. В 2000 году он стал первым замминистра транспорта, через четыре года возглавил Ространснадзор. В декабре 2022 года Лайф писал, что в кабинете Нерадько прошли обыски. Следственные мероприятия были связаны с делом о взятке.