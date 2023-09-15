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15 сентября, 08:36

Мишустин сменил главу Росавиации

Мишустин назначил Ядрова новым главой Росавиации вместо Нерадько

Александр Нерадько освобождён от должности руководителя Росавиации. На его место назначен Дмитрий Ядров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Новым руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) стал Дмитрий Ядров. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении правительства.

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Нерадько возглавлял ведомство с 2009 года, а до этого работал в федеральных органах гражданской авиации. В 2000 году он стал первым замминистра транспорта, через четыре года возглавил Ространснадзор. В декабре 2022 года Лайф писал, что в кабинете Нерадько прошли обыски. Следственные мероприятия были связаны с делом о взятке.

Дмитрий Ядров работал в Госкорпорации по организации воздушного движения. В 2019 году перешёл на должность замглавы Росавиации.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

Александра Вишнякова
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