Депутат Саралиев встретился с родственниками военных, оказавшихся в плену у ВСУ

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев встретился с родственниками военных РФ, которые сейчас находятся в плену у украинских войск. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

Депутат Шамсаил Саралиев провёл в Москве встречу с родственниками российских военных, оказавшихся в плену у ВСУ. Видео © t.me / saraliev

"Сегодня в Государственной думе провёл встречу с близкими родственниками российских военнослужащих, находящихся в украинском плену, а также с родственницами освобождённых бойцов", — написал депутат.

По его словам, на встречу приехали матери, супруги и сёстры пленных из разных регионов России. Саралиев сообщил им о том, что в Думу ежедневно поступают письма от россиян, с ними ведётся работа.