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15 сентября, 10:40

Депутат Саралиев встретился с родственниками военных, оказавшихся в плену у ВСУ

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев встретился с родственниками военных РФ, которые сейчас находятся в плену у украинских войск. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

Депутат Шамсаил Саралиев провёл в Москве встречу с родственниками российских военных, оказавшихся в плену у ВСУ. Видео © t.me / saraliev

"Сегодня в Государственной думе провёл встречу с близкими родственниками российских военнослужащих, находящихся в украинском плену, а также с родственницами освобождённых бойцов", — написал депутат.

По его словам, на встречу приехали матери, супруги и сёстры пленных из разных регионов России. Саралиев сообщил им о том, что в Думу ежедневно поступают письма от россиян, с ними ведётся работа.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о пленении очередных иностранных наёмников ВСУ. Произошло это на днях, добавил он в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

Обложка ©

t.me / saraliev

Светлана Оперук
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