Депутат Саралиев встретился с родственниками военных, оказавшихся в плену у ВСУ
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев встретился с родственниками военных РФ, которые сейчас находятся в плену у украинских войск. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
Депутат Шамсаил Саралиев провёл в Москве встречу с родственниками российских военных, оказавшихся в плену у ВСУ. Видео © t.me / saraliev
"Сегодня в Государственной думе провёл встречу с близкими родственниками российских военнослужащих, находящихся в украинском плену, а также с родственницами освобождённых бойцов", — написал депутат.
По его словам, на встречу приехали матери, супруги и сёстры пленных из разных регионов России. Саралиев сообщил им о том, что в Думу ежедневно поступают письма от россиян, с ними ведётся работа.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о пленении очередных иностранных наёмников ВСУ. Произошло это на днях, добавил он в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.
t.me / saraliev