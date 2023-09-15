Депутат Саралиев встретился с родственниками военных, оказавшихся в плену у ВСУ
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев встретился с родственниками военных РФ, которые сейчас находятся в плену у украинских войск. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
Депутат Шамсаил Саралиев провёл в Москве встречу с родственниками российских военных, оказавшихся в плену у ВСУ. Видео © t.me / saraliev
"Сегодня в Государственной думе провёл встречу с близкими родственниками российских военнослужащих, находящихся в украинском плену, а также с родственницами освобождённых бойцов", — написал депутат.
По его словам, на встречу приехали матери, супруги и сёстры пленных из разных регионов России. Саралиев сообщил им о том, что в Думу ежедневно поступают письма от россиян, с ними ведётся работа.
Ранее Лайф рассказывал ещё одну счастливую историю возвращения из плена. Очир Зунгруев попал в плен в Сумской области Украины, когда вывозил из зоны боевых действий сослуживцев. Пленение Очира стало трагедией для всей его семьи. Однако его супруга Юлия решила не сдаваться и во что бы то ни стало добиться возвращения мужа. Спустя почти 9 месяцев капитана Зунгруева освободили из плена. Через что прошла семья военнопленного, благодаря кому ей удалось спасти Очира и как устроены обмены военнопленными между Россией и Украиной — в нашем материале:
t.me / saraliev