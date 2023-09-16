От покойного отца сыну: Как живёт самый молодой депутат Госдумы В Госдуме новый самый молодой депутат: после довыборов в Карачаево-Черкесии кресло недавно умершего депутата занял его 25-летний сын Солтан Узденов. 18079 18079 Солтан Узденов. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, kchr.ru

В Госдуме появился новый самый молодой депутат — 25-летний Солтан Узденов, который победил от партии "Единая Россия" на прошедших в Карачаево-Черкесской Республике дополнительных выборах. Он занял думское кресло своего отца, единоросса Джашарбека Узденова, полгода назад скончавшегося после тяжёлой болезни.

Солтан родом из аула Кызыл-Октябрь. За его плечами экономический факультет столичного МГУ. После выпуска из вуза числился менеджером на карачаевском производстве "Кавказ-мясо" и столичным ипэшником в сфере такси и управления недвижимостью. Потом избрался в гордуму Черкесска от "Единой России" и стал членом Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. И вот вышел на федеральный уровень.

Солтан Узденов — самый молодой депутат Госдумы. Фото © er.ru

После смерти отца на попечении Солтана Узденова в Москве остался несовершеннолетний брат. Судя по базам, у обоих есть по четырёхкомнатной квартире на высотных этажах элитного жилого квартала "Мосфильмовский" в престижном районе Раменки — суммарная стоимость такой недвижимости около 150 миллионов рублей. Цена оправданна: из окон открывается шикарный вид на МГУ, Воробьёвы горы, "Лужники", долину реки Сетунь и парк Победы; на закрытой территории есть пара школ, два детских сада, фитнес-клуб, салоны красоты, рестораны и кафе, дорогие магазины. Всегда к услугам жильцов консьерж-служба. Впрочем, сам младший брат Солтана указывает в соцсетях, что находится за границей: то в Дубае, то в Монако.





Самому молодому депутату будет непросто пересесть на отечественный автопром. В последнее время он ездил на премиальных иномарках: кроссовере Land Rover и седане Mecedes S-класса. Напомним, президент России Владимир Путин предложил закупать для российских госслужащих только отечественные автомобили.

Отец Солтана Узденова, покойный Джашарбек Узденов. Фото © duma.gov.ru

Отец братьев, покойный Джашарбек Узденов, с девяностых занимался бизнесом в Ростове-на-Дону, а в конце нулевых ушёл в политику, заседал в республиканском парламенте, возглавлял местное управление по охране окружающей среды, трудился министром природных ресурсов и экологии региона. В сентябре 2021 года стал депутатом Госдумы и уже к концу осени, по информации деловой прессы, прослыл главным "прогульщиком" созыва, так и не посетив ни одного заседания.

Авторы Егор Пережогин