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15 сентября, 19:09

На Ибице тусовщица развеяла прах брата в бассейне с людьми

Daily Mail: На Ибице девушка развеяла прах брата в бассейне, наполненном людьми

Находчивая отдыхающая придумала интересный способ развеять прах брата и сделала это в бассейне с людьми на Ибице, в самом знаменитом пляжном клубе на острове — Ushuaia, пишет Daily Mail. Соответствующее видео тусовщица выложила в соцсети и вызвала у подписчиков гнев.

Ролик, в котором девушка развеивает прах брата на Ибице. Надпись на экране: "Это я развеиваю прах брата в клубе Ushuaia. Видео © X / m2palmer

Так, комментаторы обрушились на неё с яростными высказываниями. Многие выложили данный ролик в свои соцсети, дабы предать ситуацию огласке, и сообщили, что этот бассейн будут теперь обходить стороной. Нашлись и те, кто отнёсся к произошедшему с юмором: по их мнению, в бассейне якобы можно встретить вещи и похуже.

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Обложка ©

X / m2palmer

Анатолий Симоненко
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