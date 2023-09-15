На Ибице тусовщица развеяла прах брата в бассейне с людьми
Daily Mail: На Ибице девушка развеяла прах брата в бассейне, наполненном людьми
Находчивая отдыхающая придумала интересный способ развеять прах брата и сделала это в бассейне с людьми на Ибице, в самом знаменитом пляжном клубе на острове — Ushuaia, пишет Daily Mail. Соответствующее видео тусовщица выложила в соцсети и вызвала у подписчиков гнев.
Ролик, в котором девушка развеивает прах брата на Ибице. Надпись на экране: "Это я развеиваю прах брата в клубе Ushuaia. Видео © X / m2palmer
Так, комментаторы обрушились на неё с яростными высказываниями. Многие выложили данный ролик в свои соцсети, дабы предать ситуацию огласке, и сообщили, что этот бассейн будут теперь обходить стороной. Нашлись и те, кто отнёсся к произошедшему с юмором: по их мнению, в бассейне якобы можно встретить вещи и похуже.
Ранее в Брянской области пьяные подростки устроили танцы на кладбище, сняли это на видео и выложили в соцсети. Полиция теперь проводит проверку по факту такой дискотеки.
X / m2palmer