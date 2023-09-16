Избран новый глава Военного комитета НАТО

Новым председателем Военного комитета НАТО избран начальник Главного штаба Вооружённых сил Италии Джузеппе Каво Драгоне. Он вступит в должность через полгода, сообщает пресс-служба альянса.

"16 сентября 2023 года министры обороны стран НАТО согласились продлить мандат нынешнего председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра ещё на шесть месяцев и избрать его преемником главнокомандующего обороной Италии адмирала Джузеппе Каво Драгоне", — говорится в заявлении.

Данное решение было принято на ежегодной конференции Военного комитета НАТО, которая проходит 15–17 сентября в столице Норвегии Осло.