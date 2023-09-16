Избран новый глава Военного комитета НАТО
Новым главой Военного комитета НАТО избран итальянский адмирал Драгоне
Джузеппе Каво Драгоне. Обложка © ТАСС / Zuma
Новым председателем Военного комитета НАТО избран начальник Главного штаба Вооружённых сил Италии Джузеппе Каво Драгоне. Он вступит в должность через полгода, сообщает пресс-служба альянса.
"16 сентября 2023 года министры обороны стран НАТО согласились продлить мандат нынешнего председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра ещё на шесть месяцев и избрать его преемником главнокомандующего обороной Италии адмирала Джузеппе Каво Драгоне", — говорится в заявлении.
Данное решение было принято на ежегодной конференции Военного комитета НАТО, которая проходит 15–17 сентября в столице Норвегии Осло.
Ранее Бауэр официально подтвердил планы НАТО провести крупнейшие учения со времён холодной войны. В манёврах, которые пройдут в следующем году в Германии, Польше, Эстонии, Латвии и Литве, примет участие около 40 тысяч военных. Причина, как ранее писали СМИ, — страх перед Россией.