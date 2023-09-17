Лидер Финляндии рассказал об "одержимости" Путина российской культурой

Президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью The New York Times вспомнил, как президент России Владимир Путин на одной из встреч более получаса рассказывал ему о стихотворении Михаила Лермонтова "Смерть поэта".

По словам политика, он захотел проверить знания лидера РФ о российской культуре и спросил о стихотворении Лермонтова, посвящённом смерти великого русского поэта Александра Пушкина. Путин, отметил Ниинистё, говорил об этом более получаса. Он был сконцентрированным, напористым, демонстрировал эрудицию и "был одержим российской культурой", указал финский президент. Также глава республики подчеркнул, что его собеседник знал всё по этой теме: "для него это и есть Россия, Россия в целом".