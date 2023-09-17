Регион

Уведомления отключены

17 сентября, 16:23

Лидер Финляндии рассказал об "одержимости" Путина российской культурой

Ниинистё: Путин однажды полчаса рассказывал о стихотворении Лермонтова

<p>Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё. Обложка © ТАСС / Алексей Дружинин</p>

Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё. Обложка © ТАСС / Алексей Дружинин

Президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью The New York Times вспомнил, как президент России Владимир Путин на одной из встреч более получаса рассказывал ему о стихотворении Михаила Лермонтова "Смерть поэта".

По словам политика, он захотел проверить знания лидера РФ о российской культуре и спросил о стихотворении Лермонтова, посвящённом смерти великого русского поэта Александра Пушкина. Путин, отметил Ниинистё, говорил об этом более получаса. Он был сконцентрированным, напористым, демонстрировал эрудицию и "был одержим российской культурой", указал финский президент. Также глава республики подчеркнул, что его собеседник знал всё по этой теме: "для него это и есть Россия, Россия в целом".

Путин назвал самоубийством попытки Запада уничтожить русскую культуру

Путин назвал самоубийством попытки Запада уничтожить русскую культуру

Ранее Путин на примере Пушкина объяснил, что значит состоявшийся в жизни человек. По словам главы государства, главное — найти себя и реализовать свой потенциал по максимуму.

Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Саули Ниинистё
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров