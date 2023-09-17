"С Россией в сердце": В Болгарии состоялся Первый Международный русофильский собор

В болгарском курортном посёлке Паниците состоялся Первый Международный русофильский собор под девизом "С Россией в сердце". Как сообщает "Царьград", в мероприятии, которое состоялось благодаря Международному движению русофилов (МДР), приняло участие несколько тысяч человек из разных уголков Европы, включая Австрию, Францию, Турцию, Чехию и Швейцарию.

Выступление певицы на Первом Международном русофильском соборе в Болгарии. Видео © YouTube / ElectronGlaz

Результатом встречи стало обращение русофилов к международной общественности. В нём, в частности, говорится, что их движение выступает за защиту многополярности и традиционных ценностей и категорически не приемлет разделения мира. Русофилы также заверили, что данная площадка в перспективе послужит местом встречи для спикеров, которые планируют провести "мировой диалог", основанный на взаимном уважении и учёте интересов каждого народа.

"Не может не радовать, что к инициативе болгарских друзей подключаются единомышленники из самых разных уголков планеты и что, невзирая на "молодой возраст", МДР начинает реализовывать интересные начинания, в том числе мероприятия в поддержку фундаментальных принципов международного права, прежде всего Устава ООН", — отметила посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова, зачитав обращение министра иностранных дел Сергея Лаврова к участникам мероприятия.