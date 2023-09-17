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17 сентября, 17:37

"С Россией в сердце": В Болгарии состоялся Первый Международный русофильский собор

Тысячи людей собрались в Болгарии на Первом Международном русофильском соборе

<p>Участники Первого Международного русофильского собора в Болгарии. Обложка © <a href="https://mir2023.site/2023/09/16/bolee-5000-uchastnikov-sobralis-na-pervom-mezhdunarodnom-sobore-rusofilov-s-rossiej-v-serdcze-v-bolgarii/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт </a>движения русофилов</p>

Участники Первого Международного русофильского собора в Болгарии. Обложка © Сайт движения русофилов

В болгарском курортном посёлке Паниците состоялся Первый Международный русофильский собор под девизом "С Россией в сердце". Как сообщает "Царьград", в мероприятии, которое состоялось благодаря Международному движению русофилов (МДР), приняло участие несколько тысяч человек из разных уголков Европы, включая Австрию, Францию, Турцию, Чехию и Швейцарию.

Выступление певицы на Первом Международном русофильском соборе в Болгарии. Видео © YouTube / ElectronGlaz

Результатом встречи стало обращение русофилов к международной общественности. В нём, в частности, говорится, что их движение выступает за защиту многополярности и традиционных ценностей и категорически не приемлет разделения мира. Русофилы также заверили, что данная площадка в перспективе послужит местом встречи для спикеров, которые планируют провести "мировой диалог", основанный на взаимном уважении и учёте интересов каждого народа.

"Не может не радовать, что к инициативе болгарских друзей подключаются единомышленники из самых разных уголков планеты и что, невзирая на "молодой возраст", МДР начинает реализовывать интересные начинания, в том числе мероприятия в поддержку фундаментальных принципов международного права, прежде всего Устава ООН", — отметила посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова, зачитав обращение министра иностранных дел Сергея Лаврова к участникам мероприятия.

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Ранее сообщалось, что в Казахстане заработали американские фейкомёты по разжиганию русофобии. Спонсором проекта является Агентство США по Международному развитию (USAID).

Наталья Исакова
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