Магазины Tommy Hilfiger в России могут перезапустить в этом году

Магазины Tommy Hilfiger в России могут перезапустить до конца 2023 года. Об этом заявил в беседе с ТАСС вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

По словам эксперта, в настоящее время часть магазинов работают инкогнито и без вывески, другие же — закрыты. С учётом этого, технически сделать ребрендинг и перезапустить сеть несложно: это может занять один-два месяца. Также он предположил, что основу ассортимента товара составит сама марка, а его стоимость скорректируется в пределах инфляции.