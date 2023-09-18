Магазины Tommy Hilfiger в России могут перезапустить в этом году
ТАСС: Магазины Tommy Hilfiger в России могут перезапустить до конца 2023 года
Магазины Tommy Hilfiger в России могут перезапустить до конца 2023 года. Об этом заявил в беседе с ТАСС вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.
По словам эксперта, в настоящее время часть магазинов работают инкогнито и без вывески, другие же — закрыты. С учётом этого, технически сделать ребрендинг и перезапустить сеть несложно: это может занять один-два месяца. Также он предположил, что основу ассортимента товара составит сама марка, а его стоимость скорректируется в пределах инфляции.
"Поэтому есть высокий шанс, что мы увидим обновлённую сеть уже в этом году. Я бы ставил на "Авиапарк", где магазин Tommy Hilfiger уже работает, но без вывески", — заявил Павел Юлин.
Getty Images / Peter Dazeley