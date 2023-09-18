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18 сентября, 05:17

Магазины Tommy Hilfiger в России могут перезапустить в этом году

ТАСС: Магазины Tommy Hilfiger в России могут перезапустить до конца 2023 года

Магазины Tommy Hilfiger в России могут перезапустить до конца 2023 года. Об этом заявил в беседе с ТАСС вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

По словам эксперта, в настоящее время часть магазинов работают инкогнито и без вывески, другие же — закрыты. С учётом этого, технически сделать ребрендинг и перезапустить сеть несложно: это может занять один-два месяца. Также он предположил, что основу ассортимента товара составит сама марка, а его стоимость скорректируется в пределах инфляции.

"Поэтому есть высокий шанс, что мы увидим обновлённую сеть уже в этом году. Я бы ставил на "Авиапарк", где магазин Tommy Hilfiger уже работает, но без вывески", — заявил Павел Юлин.

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В прошлом году стало известно, что турецкая компания приобретёт у корпорации PVH, владеющей брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Pierre Cardin, Trussardi, US Polo Assn и другими, бизнес для возобновления продаж в России.

Обложка ©

Getty Images / Peter Dazeley

Андрей Соловьёв
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