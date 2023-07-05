Осенью откроется российский аналог Zara Home и H&M Home
Аналог Zara Home и H&M Home выйдет на российский рынок под вывеской Redecoro
Российский аналог Zara Home и H&M Home выйдет на отечественный рынок осенью 2023 года. Об этом сообщила журналистам в среду управляющий партнёр компании Redecoro Анастасия Кондакова. В ближайшие два года планируется открытие до 50 магазинов под вывеской Redecoro на территории России и в странах СНГ.
"До конца 2023 года мы откроем в Москве два офлайн- и один онлайн-магазин. Первый, площадью 370 квадратных метров, появится уже осенью в ТЦ "Метрополис", — приводит слова Кондаковой ТАСС.
Напомним, что Zara Home и H&M Home покинули российский рынок после начала специальной военной операции в 2022 году. Магазины специализировались на интерьере, домашнем текстиле и предметах декора. Там продавались полотенца и аксессуары, постельное бельё, посуда. А недавно в Россию вернулись знаменитые акулы из IKEA, теперь они продаются в белорусском аналоге шведского магазина Swed House. Первая точка открылась в Москве в середине апреля. К слову, арабская сеть Home Box, где представлены аналоги товаров IKEA, тоже хочет открыть свои магазины в России.