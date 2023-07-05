Осенью откроется российский аналог Zara Home и H&M Home

Российский аналог Zara Home и H&M Home выйдет на отечественный рынок осенью 2023 года. Об этом сообщила журналистам в среду управляющий партнёр компании Redecoro Анастасия Кондакова. В ближайшие два года планируется открытие до 50 магазинов под вывеской Redecoro на территории России и в странах СНГ.

"До конца 2023 года мы откроем в Москве два офлайн- и один онлайн-магазин. Первый, площадью 370 квадратных метров, появится уже осенью в ТЦ "Метрополис", — приводит слова Кондаковой ТАСС.