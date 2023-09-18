Константинов заявил, что в 1954 году Крым был украден у России

Конституционный суд России должен официально отменить решение 1954 года о передаче Крыма в состав УССР. Так считает глава крымского парламента Владимир Константинов. Он напомнил, что рабочая группа под его руководством сочла, что в 1954 году были нарушены законы и Конституция СССР. А законным способом отказаться от Крыма не получилось бы, потому что в СССР вопрос границ являлся одним из незыблемых, отметил Константинов.

"Если бы этот вопрос был вынесен на всеобщее обозрение, то не был бы решён. Поэтому было всё сделано кулуарно. Крым был украден у России. Мало того, крымчан вообще никто ни о чём не спросил. Не было никакого референдума, хотим ли мы в состав Украины. Таким образом, мы против своей воли оказались в чужеродной для нас среде. Плюс с угрозой уничтожения всего русского", — написал политик в своём телеграм-канале.

Константинов отметил, что юридическое закрепление вопроса незаконности передачи Крыма Украине могло бы усилить позиции России на переговорах с Западом, и для международного сообщества, считает он, этот факт будет иметь вполне ощутимый резонанс.