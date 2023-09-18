Константинов заявил, что в 1954 году Крым был украден у России
Константинов: Решение 1954 года о передаче Крыма УССР нужно отменить через суд
Конституционный суд России должен официально отменить решение 1954 года о передаче Крыма в состав УССР. Так считает глава крымского парламента Владимир Константинов. Он напомнил, что рабочая группа под его руководством сочла, что в 1954 году были нарушены законы и Конституция СССР. А законным способом отказаться от Крыма не получилось бы, потому что в СССР вопрос границ являлся одним из незыблемых, отметил Константинов.
"Если бы этот вопрос был вынесен на всеобщее обозрение, то не был бы решён. Поэтому было всё сделано кулуарно. Крым был украден у России. Мало того, крымчан вообще никто ни о чём не спросил. Не было никакого референдума, хотим ли мы в состав Украины. Таким образом, мы против своей воли оказались в чужеродной для нас среде. Плюс с угрозой уничтожения всего русского", — написал политик в своём телеграм-канале.
Константинов отметил, что юридическое закрепление вопроса незаконности передачи Крыма Украине могло бы усилить позиции России на переговорах с Западом, и для международного сообщества, считает он, этот факт будет иметь вполне ощутимый резонанс.
Глупость или измена Хрущёва: Зачем в 1954 году Крым передали от России Украине и кому это было выгодно
Ранее рабочая группа в крымском парламенте пришла к выводу, что законных оснований для передачи Крыма из Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (РСФСР) в состав Украины в 1954 году не было. Эксперты также проверили версию необходимости передачи полуострова Украине якобы для восстановления Крыма от послевоенной разрухи, но она также оказалась несостоятельной. Согласно статистическим данным, изученным рабочей группой, экономическая сфера полуострова до 1954 года была уже полностью восстановлена, активно строился жилищный фонд, развивались как промышленность, так и сельское хозяйство.