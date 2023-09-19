Давай, до свиданья!: Какие страны Африки стоят в очереди на госперевороты Почему в ближайшем будущем страны Африки ждёт цепная реакция госпереворотов, что этому способствует и кто заказывает музыку. 18 сентября, 22:43 К внутриполитическим потрясениям привели процессы, основанные на неоколониальном принципе. Обложка © Getty Images / John Kalapo

Местные СМИ Республики Конго, носящей также название Конго-Браззавиль, заявили о госперевороте, пока глава страны Феликс Чисекеди находился в Нью-Йорке для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Противоречивые сообщения о захвате власти военными опровергли чиновники. Эксперты считают, что опровержения вряд ли повлияют на реальную ситуацию. До этого в конце августа произошёл переворот в Габоне, а неделями раньше — в Нигере.

— Процессы, основанные на неоколониальном принципе, рушатся, что приводит к внутриполитическим проблемам, — комментирует Лайфу ведущий сотрудник Института Африки РАН Евгений Корендясов. — Можно ожидать дальнейших потрясений не только в западной части континента, но и в Центральной и Южной Африке, так как страны научились отстаивать свой суверенитет и это повышает уровень конфликтности между бывшими метрополиями и Западом. Этот период характеризуется ломкой политики старых и односторонних, выгодных для Европы и США структур и отношений, которая проводилась последние 40 лет.

Кто стоит за переворотами в Африке

— В странах Западной Африки складывается достаточно сложная ситуация. Угроза какого-либо переворота существует там всегда. Особенно если находятся силы, готовые его оплатить. Раньше подобными делами занимались Франция и США, теперь эту технологию используют даже местные кланы, которые за последние десятилетия резко капитализировались и могут распоряжаться серьёзными средствами, — отмечает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

По его словам, несправедливое распределение ресурсов влечёт последствия. Яркий пример представляет Габон, который расположен на западной границе Конго. Страна богата запасами нефти, газа, марганцевой и урановой руды. В 2016 году на нефть приходилось около 80% экспорта Габона, 45% его ВВП и 60% доходов государственного бюджета. То есть эта республика располагает средствами на уровне европейского государства и даже выше. А разница доходов между населением невероятная, подчёркивает Суздальцев.

— Поначалу из Конго ожидали подтверждения госпереворота, но местные власти его опровергли. Однако в любой момент ситуация может качнуться в обратную сторону. Отсутствие ротации властей сказывается на устойчивости политической системы, — говорит Суздальцев. — На наших глазах происходит распад структуры, которую создавали французы с 1960-х годов.

Жители Габона радуются на улице в Порт-Жантиле (экономической столице Габона) 30 августа 2023 года после объявления государственного переворота, совершённого силами обороны и безопасности Габона. Фото © Getty Images / Desirey Minkoh / Afrikimages Agency / Universal Images Group

Президенты 60-х и 70-х годов продолжают проводить декоративные выборы, находясь на своих постах чуть ли не по 50 лет. Большинство стран Западной Африки поддерживает Франция, как свои старые колонии. Сами страны активно сотрудничают и находятся в постоянном контакте друг с другом. Вероятно, цепная реакция и проведение госпереворотов становятся единственным вариантом для развития государств.

Ранее эксперты утверждали, что наравне с Конго первым претендентом на переворот является Чад, а также Камерун. Французские СМИ неоднозначно воспринимают даже сотрудничество России и бывших метрополий Запада. Алжир в ускоренном сближении стран Африки и России оказался самым верным и платёжеспособным союзником Москвы, пишет Point. Издание отмечает, что африканцы не верят, что это Москва несёт ответственность за энергетический и продовольственный хаос. Неизгладимое впечатление оставил Африканский саммит в Санкт-Петербурге, полностью развернув потенциал Африки на Восток.

Авторы Елена Стафеева