Аквариумы и зеркала в списке: Составлен топ-8 предметов, которые глушат домашний Wi-Fi

Не всегда скорость роутера зависит от его технических показателей. Если интернет тормозит, проблема может крыться в окружающих вещах. RuNews24 составил их список.

Микроволновые печи выпускают такое же электромагнитное излучение, как и у роутеров, поэтому если сигнал издаётся одновременно, то с Wi-Fi могут быть перебои. Стены, особенно из кирпича, мрамора и бетона, могут плохо пропускать сигналы роутера. Особенно это ощущается в многоквартирных домах, которые строят из бетона. В частных домах эта проблема может коснуться тех, у кого много комнат или этажей.

Сейчас стационарных телефонов практически не осталось, ведь у всех есть мобильные, но, если вдруг такой гаджет ещё сохранился в вашем доме, именно он может перебивать сигнал маршрутизатора. Bluetooth-устройства могут заглушить или замедлить раздачу Wi-Fi с роутера. Но только в том случае, если находятся слишком близко к устройству.

Крупные аквариумы тоже влияют на скорость сигнала, в основе которого радиоволны. Дело в том, что стёкла и сама вода одновременно мешают Wi-Fi проходить через них и, если поставить роутер рядом, сигнал может быть слабым. Крупная мебель, такая как антикварный шкаф, будет стоять на пути сигнала роутера. И, хотя она точно пропустит его, скорость будет значительно меньше ожидаемой. Зеркало ― своего рода щит, и оно с лёгкостью может отражать радиоволновое излучение маршрутизатора. Радиоуправляемые игрушки можно приравнять к микроволновке, они тоже сбивают сигнал роутера.

Если вы заметили, что из раза в раз ваш интернет становится слабее, то, возможно, дело не в качестве работы провайдера, а в том, что на пути у радиосигнала стоит какая-то помеха прямо в доме.