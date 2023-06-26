Россиянам рассказали, как старый Wi-Fi-роутер может улучшить новый

После замены домашнего Wi-Fi-роутера на новый предыдущему также можно найти полезное применение, поэтому выбрасывать такую технику не стоит. Об этом рассказал в эфире радио Sputnik эксперт по телекоммуникациям Вячеслав Бурхайло.

По его словам, дополнительный маршрутизатор поможет улучшить функционирование домашней сети. Так, старый роутер можно применять как репитер или коммутатор, который поможет усилить Wi-Fi-сигнал, либо подключить больше устройств к основному маршрутизатору.

"В первом случае старый роутер подключается к новому проводом и своими мощностями транслирует Wi-Fi-сигнал. Вы сможете использовать как сеть нового роутера, так и сеть старого. Во втором случае старый роутер тоже подключается к новому, после чего можно использовать порты старого для присоединения техники", — пояснил Бурхайло.

По словам эксперта, большинство роутеров по умолчанию могут служить коммутаторами, достаточно правильно соединить провода: из LAN-порта основного роутера кабель должен приходить в WAN-порт старого роутера. Правда, функцию репитера способен поддержать не каждый маршрутизатор, всё зависит от его характеристик или веб-интерфейса. Впрочем, вся информация должна находиться на сайте производителя. Если же самостоятельно справиться трудно, эксперт посоветовал обратиться к профессионалам.

Он предупредил, что подобные приборы могут быть недостаточно надёжными в плане безопасности, ведь методы шифрования в них более простые, чем в новых, а значит, их легче взломать, чтобы попасть внутрь сети пользователя. Также подобная конструкция может не лучшим образом отразиться на скорости Сети.