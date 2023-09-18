Захарова задала МУС главный вопрос о чудовищных преступлениях против детей в Европе
Захарова предложила МУС расследовать преступления Люксембурга в отношении детей
Международному уголовному суду необходимо обратить внимание на ситуацию в Люксембурге, в колониях которого несовершеннолетние содержатся в чудовищных условиях. Об этом в личном телеграм-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она указала на нечеловеческие условия содержания под стражей несовершеннолетних правонарушителей в Люксембурге, о которых стало известно после доклада Европейского комитета по предупреждению пыток. В нём говорится о том, что персонал пенитенциарных учреждений шантажирует подростков, обещая отправить их в тюрьмы ко взрослым.
"И теперь главный вопрос. Что там МУС думает о преступлениях люксембургской государственной машины в отношении детей?" — спросила Захарова.
Представитель МИД РФ отметила, что к 1 июля 2023 года прокуратура Люксембурга завела на несовершеннолетних преступников на 40% больше дел, чем за аналогичный период прошлого года. Если так будет продолжаться, то тюрем государству не хватит, подчеркнула дипломат. Видимо, тогда люксембургских малолетних правонарушителей будут отправлять в другие страны. Возможно, даже в Россию, вместо поставок сыра, пошутила Захарова.
Ранее стало известно, что правозащитникам удалось обнаружить в тюрьме для взрослых Элмли британского графства Кент по меньшей мере 14 несовершеннолетних, оказавшихся на территории страны нелегальным путём и без сопровождения взрослых. В основном это дети из Судана и Южного Судана, которые заехали в Великобританию через Ливию. Многие из них раньше находились во власти торговцев людьми.
t.me / MID_Russia