Не похоже ни на одно яйцо: Учёные встревожены загадочной находкой у берегов Аляски Биологи не смогли идентифицировать вид животного, которому могло принадлежать предполагаемое яйцо. При этом в сферическом объекте было отверстие. 19 сентября, 22:44 Загадочная находка на дне океана у берегов Аляски. Обложка © Национальное управление океанических и атмосферных исследований США

Пожалуй, больше всего это удивительное нечто напоминает маленький золотой купол, но его окрестили золотым шаром, или яйцом. Нашли его в ходе погружения на дно залива Аляска дистанционно управляемого подводного аппарата: в конце августа – начале сентября 2023 года Национальное управление океанических и атмосферных исследований США проводило там исследовательскую миссию. Пока аппарат спускался и работал на дне, на корабле над водой специалисты наблюдали всё, что он "видел", в режиме онлайн. Когда они заметили это маленькое чудо, один из них сказал, что это "золотая шляпа". Она действительно была золотистой и великолепно блестела.

Сначала учёные подумали, что это либо мёртвая губка, либо оболочка яйца. Но по мере приближения обнаружили, что не совсем понимают, что это такое. Объект в диаметре имел около десяти сантиметров и был прикреплён к камням на океанском дне. Глубина в этом месте — примерно 3 километра 300 метров. При этом легко можно заметить отверстие в этом "шаре", или "куполе". То есть кто-то либо проникал внутрь, либо всё-таки выбрался наружу.

"Золотой шар", обнаруженный в ходе исследования залива Аляска. Видео © Национальное управление океанических и атмосферных исследований США

Учёные пошутили (а может быть, и не совсем пошутили), что им эта ситуация напомнила начало какого-нибудь фильма ужасов и они слегка побаивались трогать находку: ещё, чего доброго, кто-нибудь вылезет оттуда. Сначала хотели взять объект щипцами (аппарат оснащён роботизированной рукой-манипулятором), но быстро поняли, что так не получится: он очень мягкий, его просто разорвёт в клочья. Тогда решили как бы засосать находку в специальную трубку — это альтернативный способ забора образцов со дна океана. "Тяга" в трубке создаётся слабая, чтобы нанести минимум повреждений, однако всё равно, конечно, "сфера" доставлена на корабль порядком потрёпанной, но в принципе ничего страшного.

"Золотой шар", доставленный со дна океана в лабораторию. Фото © Национальное управление океанических и атмосферных исследований США

Пока что учёные определённо могут сказать только одно: объект имеет биологическое происхождение. Больше склоняются к тому, что это всё-таки яйцо, но вот чьё оно — пока неясно. Известно, что на дне свои яйца откладывают многие виды акул. Но профессор Университета Плимута (Великобритания) Керри Хоуэлл заявила, что находка не похожа ни на одно яйцо из тех, что она видела. А она профессионально занимается именно исследованием океанских глубин. Более того, пока не исключается и вариант, что это губка. ДНК-анализ ещё только делается, либо результаты ещё не обнародованы. Биологи признались, что это открытие несколько "унизительно": обычно при встрече с новым видом они всё же достаточно хорошо представляют, с чем имеют дело. Природа продолжает добродушно посмеиваться над нашими стараниями её постичь.

Авторы Адель Романенкова