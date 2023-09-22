Всемирный день без автомобиля, День хоббита, Поднесеньев день: Праздники и приметы 22 сентября Сегодня, 22 сентября, в России отмечается несколько неофициальных праздников. Один из них даёт нам возможность внести свой маленький вклад в защиту окружающей среды, другой может стать поводом для пикника в забавных костюмах. 21 сентября, 21:01 22 сентября — Всемирный день без автомобиля. Фото © Freepik

Всемирный день без автомобиля

Сегодня, 22 сентября, отмечается международный праздник, уже хорошо известный как в России, так и в других странах, — Всемирный день без автомобиля. Рассказываем о нём: Это глобальная акция, направленная на пропаганду заботы об окружающей среде.

Проводится ежегодно 22 сентября, дата не меняется.

Впервые состоялась в 1973 году в Швейцарии.

В этот день в разных странах проводятся велопарады и другие подобные мероприятия.

Всемирный день без автомобиля имеет швейцарские корни, потому что 60 лет назад там бушевал топливный кризис. Власти попросили граждан отказаться от машин на четыре дня. Постепенно эта акция набирала обороны и к концу века стала международной. Её главная цель — напоминание обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и здоровья человека. А также о том, что есть альтернативные методы передвижения.

В 2022 году в акции приняли участие 47 стран и более 2800 городов по всей земле. Всемирный день без автомобиля превратился в международный неофициальный флешмоб. В рамках него люди отказываются от личного транспорта. Они отправляются на работу пешком, на велосипеде или автобусе. Всё это экономит топливо и в результате снижается объём выбросов в атмосферу.

Первым городом, который поддержал такую акцию в России, стал Белгород, и случилось это в 2005 году. Сейчас подобные мероприятия также проводятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Самаре и других населённых пунктах России. Горожан в этот день призывают пересесть на общественный транспорт, велосипеды или прогуляться пешком. Проводятся велопарады и другие интересные акции.

Всемирный день защиты слонов

22 сентября — Всемирный день защиты слонов. Фото © Агентство "Москва" / Лидия Широнина

22 сентября в России и многих других странах отмечается ещё один экологический праздник — Всемирный день защиты слонов. Вот что о нём известно: День международный, неофициальный.

Установлен по инициативе природоохранных организаций.

Отмечается ежегодно 22 сентября, дата не смещается.

К этому дню приурочены различные акции с призывом сохранять популяцию слонов.

Насколько серьёзна проблема защиты слонов, можно судить по количеству различных дней и мероприятий, посвящённых ей. Так, 12 августа отмечается Всемирный день слонов, а в Таиланде свой День слонов выпадает на 13 марта. Есть ещё Всемирный день защиты слонов в зоопарках, и это далеко не полный список.

Сейчас слоны, которые являются самыми большими наземными животными, обитают в тропических лесах и саваннах Юго-Восточной Азии и Африки. Индийские слоны занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы как "находящиеся в опасном состоянии", а африканские — как "находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому".

На уровне ООН охота на слонов была запрещена ещё в 1989 году, причём в некоторых странах за это полагается смертная казнь, но это не всегда останавливает браконьеров. Если всего век назад численность слонов на планете была на уровне четырёх-пяти миллионов особей, то сейчас уже лишь около 600 тысяч. Экологи во Всемирный день защиты слонов призывают беречь этих прекрасных животных, тем более что недавно учёные обнаружили у них зачатки самосознания.

День хоббита

22 сентября — День хоббита © Кадр из фильма "Властелин колец. Братство кольца", 2001 г., реж. Питер Джексон, New Line Cinema

На 22 сентября также выпадает один забавный праздник. В России и других странах фанаты сказочного мира, созданного Толкином, отмечают День хоббита. Вот несколько фактов о нём: Этот международный неофициальный праздник известен с 1978 года.

Каждый год отмечается 22 сентября, дата фиксированная.

Приурочен к дню рождения двух персонажей-хоббитов.

Празднуется пикниками на природе, в том числе костюмированными.

Инициатива ежегодного празднования Дня хоббита родилась в Американском обществе толкинистов, то есть поклонников творчества писателя Джона Рональда Руэла Толкина. Созданный его талантом сказочный мир или даже вселенная покорили миллионы людей по всей планете. Новый толчок популярности книг Толкина дали фильмы, снятые по его книгам. В разных уголках мира фанаты его творений объединяются в клубы и проводят встречи. Хорошим поводом для них является День хоббита.

Отмечается он в день рождения одних из главных персонажей саги — хоббитов Бильбо и Фродо Бэггинсов. Согласно произведениям Толкина, они родились в разные годы, но в один день. Правда, в его книгах календарь вымышленный — и между толкинистами ещё продолжаются споры насчёт точной даты, но это не является помехой для празднования Дня хоббита 22 сентября. Отмечают его пикниками, на которые зачастую приходят в костюмах сказочных персонажей. Толкинисты стараются повторить праздник, который хоббиты устраивали в книге. Это замечательное событие позволяет вырваться из суеты и почувствовать себя частью сказочного мира.

День Сети

22 августа — День Сети. Фото © Freepik / jcomp

Сегодня в России отмечается ещё и такой праздник, как День Сети, который в английской версии называется OneWebDay. Вот что известно о нём: Праздник международный, неформальный.

Отмечается ежегодно 22 сентября, дата не смещается.

Инициатором является профессор из Гарварда.

Цель — подчеркнуть важность Интернета и расширения его доступности для человека.

Идея о проведении Дня Сети принадлежит профессору Сьюзен П. Кроуфорд. В 2006 году она выступила с таким предложением, будучи членом правления ICANN. Это некоммерческая организация, которая занимается вопросами, связанными с доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами функционирования Интернета. Кроуфорд и её команда основали День Сети, запустили веб-сайт OneWebDay.

Основная мысль, которую они хотят донести до широкой общественности через этот праздник, — важность Интернета для современного общества. Через Всемирную сеть передаётся огромное количество информации, которая обеспечивает нашу безопасность, упрощает получение государственных услуг, помогает оперативно решать другие проблемы. Поэтому, как отмечают инициаторы Дня Сети, так важно расширять доступность Интернета.

Что такое Всемирная сеть сегодня — даже сложно представить. Количество пользователей Интернета на начало 2023 года оценивалось в 5,16 миллиарда, а это большая часть населения земли. Скачок в его развитии произошёл после появления смартфонов, которые стали настоящим карманным порталом в мир глобальных знаний. В День Сети звучат призывы к специалистам создавать технологии, которые помогут всем людям безопасно и гарантированно пользоваться Всемирной паутиной.

Приметы 22 сентября

Поднесеньев день

Русская православная церковь 22 сентября чтит память праведных Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы. Анна была младшей дочерью священника Матфана из Вифлеема. Она вышла замуж за Иоакима родом из Галилеи. Долго Анна не могла родить ребёнка, но по прошествии более 50 лет после горячих молитв супругов ангел возвестил им о зачатии дочери, которой было суждено стать Богоматерью. Назвали её, как и было велено свыше, Марией. Иоаким умер через несколько лет после Введения Богородицы во храм, в возрасте 80 лет. Анна же скончалась ещё через два года, в возрасте 70 лет.

В народе в эту дату отмечали Поднесеньев день, когда молодые супруги должны были делать подношения своим родителям и родне. Молодожёнам нельзя было запирать дверь — следовало привечать всех гостей и показывать им, как устроили быт. Все, кто приходил, должны были являться с подарками. А ещё на Руси считали эту дату особенно связанной с рождением детей, и поэтому в Поднесеньев день проводились обряды и ритуалы, направленные на то, чтобы успешно забеременеть и легко родить. Также в этот день чествовали солнце, просили его накопить сил перед грядущей зимой.

Погодные приметы 22 сентября

Солнечно и ясно — такой погоде быть до конца октября.

Птицы летают низко — к скорым холодам.

Роса на траве — к заморозкам.

Сильный ветер — к малоснежной зиме.

Много комаров — зима будет тёплой.

Именинники 22 сентября

22 сентября именины у российского актёра Никиты Панфилова. Фото © Агентство "Москва" / Александр Щербак

Сегодня, 22 сентября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Аким

Александр

Алексий

Анна

Афанасий

Василий

Григорий

Дмитрий

Захар

Иосиф

Никита

Сергей. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев