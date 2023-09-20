Сотрудники рассказали, как обернуть отказ в увольнении в свою пользу
Опрос: Каждый четвёртый россиянин сталкивался с отказом начальства в увольнении
Проблемы с начальством при попытке уволиться с работы возникают у 26% россиян. Лишь половина из них достигает поставленной цели, а некоторые продолжают трудиться, выбивая более удобные условия. Об этом свидетельствуют результаты социсследования сервиса SuperJob, с которыми ознакомилась "Газета.ru".
Согласно итогам опроса, 57% респондентов заставляют босса, не желающего подписывать заявление, отступить. Нередко это достигается путём выполнения сотрудниками допусловий в виде поиска преемника или более длительной отработки. 7% участников исследования признались, что продолжили трудиться после отказа начальника на прежних условиях.
Ещё трети россиян удалось прийти к компромиссу с работодателем. Респонденты признались, что забрали заявление лишь после повышения заработной платы, улучшения графика или перехода на удалённый формат.
Ранее Лайф рассказывал, сколько денег нужно россиянам для жизни на широкую ногу. Каждый шестой гражданин РФ признался, что для осуществления заветных желаний ему не хватает миллиона рублей.
Freepik / katemangostar