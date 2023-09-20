Сотрудники рассказали, как обернуть отказ в увольнении в свою пользу

Проблемы с начальством при попытке уволиться с работы возникают у 26% россиян. Лишь половина из них достигает поставленной цели, а некоторые продолжают трудиться, выбивая более удобные условия. Об этом свидетельствуют результаты социсследования сервиса SuperJob, с которыми ознакомилась "Газета.ru".

Согласно итогам опроса, 57% респондентов заставляют босса, не желающего подписывать заявление, отступить. Нередко это достигается путём выполнения сотрудниками допусловий в виде поиска преемника или более длительной отработки. 7% участников исследования признались, что продолжили трудиться после отказа начальника на прежних условиях.

Ещё трети россиян удалось прийти к компромиссу с работодателем. Респонденты признались, что забрали заявление лишь после повышения заработной платы, улучшения графика или перехода на удалённый формат.