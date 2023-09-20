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Регион
Опубликовано 20 сентября 2023, 11:35
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Российские истребители сбили в воздушном бою фронтовой бомбардировщик ВСУ

Минобороны: ВКС РФ сбили бомбардировщик Су-24М ВСУ над Нововладимировкой

Истребители ВКС РФ сбили бомбардировщик Су-24М ВСУ над Нововладимировкой в Николаевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Нововладимировка Николаевской области сбит бомбардировщик Су-24М воздушных сил Украины", — сказано в публикации ведомства.

Ещё один беспилотник сбили над Орловской областью
Ещё один беспилотник сбили над Орловской областью

Ранее в администрации Харьковской области сообщили, что авиация России нанесла удар по главному мосту через реку Оскол в Купянске, по которому украинская армия переправляла на фронт солдат и технику. Украинская сторона продолжает нести огромные потери.

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Getty Images / Giovanni Colla

Юрий Лысенко
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