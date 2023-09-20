Российские истребители сбили в воздушном бою фронтовой бомбардировщик ВСУ
Минобороны: ВКС РФ сбили бомбардировщик Су-24М ВСУ над Нововладимировкой
Истребители ВКС РФ сбили бомбардировщик Су-24М ВСУ над Нововладимировкой в Николаевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Нововладимировка Николаевской области сбит бомбардировщик Су-24М воздушных сил Украины", — сказано в публикации ведомства.
Ранее в администрации Харьковской области сообщили, что авиация России нанесла удар по главному мосту через реку Оскол в Купянске, по которому украинская армия переправляла на фронт солдат и технику. Украинская сторона продолжает нести огромные потери.
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