Решение о проведении референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях во многом определило исторический путь России. Такое мнение озвучил 21 сентября, в День зарождения российской государственности, политолог, член экспертного клуба "Дигория" Арсений Кузнецов.

В беседе с Лайфом он отметил, что сейчас можно только порадоваться за Новороссию и Донбасс, переживших большие тяготы, включая обстрелы киевского режима в первые годы формирования независимых республик, перебои с водой, электричеством и продовольствием и другие беды военного времени, которые неизбежно приходится переживать гражданскому населению.

"Процесс адаптации новых регионов ещё не закончен. Есть как незначительные вопросы, среди которых включение новых областей в федеральный округ, так и значительные, которые в основном касаются специальной военной операции. Но все эти вопросы вне зависимости от их значимости будут решены. Потому что произошло главное — была высказана воля жителей новых регионов", — заявил политолог.

День зарождения российской государственности отмечают 21 сентября. Согласно "Повести временных лет", ровно 1161 год назад славянские племена, увязшие в междоусобной войне, призвали в Новгород варяга Рюрика, чтобы остановить кровопролитие. Тот сумел не только объединить славян, но и присоединить ряд земель. Отныне большинство славян имели общие обычаи, веру и говорили на одном языке. Это способствовало образованию новой политической формации — древнерусского государства.