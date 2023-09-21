Россияне рассказали, готовы ли платить за фильмы и музыку в Сети

Более половины россиян считают неправильным требовать плату за просмотр и скачивание в Сети фильмов, музыки и книг. Такие результаты опроса, проведённого ВЦИОМом 10 сентября среди 1600 совершеннолетних респондентов, опубликованы на сайте центра.

При этом треть россиян (34%) уверены, что авторы фильмов, музыки и книг должны получать от потребителей деньги за использование их произведений. А вот против этого выступают 52% респондентов, аргументируя это невысоким уровнем доходов населения. По данным экспертов, за последние десять лет доля потребителей нелицензионного контента снизилась на 13%. Кроме того, 41% опрошенных считают, что закон должен защищать права авторов интеллектуальной собственности. По мнению же 39%, автор после выхода его продукта в свет не должен запрещать людям пользоваться им бесплатно.

Россияне также предложили свои варианты борьбы с распространением нелицензионных копий фильмов и сериалов в Сети. Так, 63% предложили снизить цены на просмотр или скачивание картин. Ещё 23% респондентов выступили за ужесточение закона в отношении тех, кто создаёт и распространяет такие копии.