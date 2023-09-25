Явно не планета: Осталась лишь одна внятная версия того, что мелькает у знаменитой звезды Табби Вот уже больше десяти лет астрономы наблюдают абсолютно нерегулярные появления и исчезновения какого-то совершенно гигантского объекта. А может быть, объектов. 24 сентября, 22:44 Что мелькает у знаменитой звезды Табби. Обложка © YouTube / Insane Curiosity

Звездой Табби её называют в честь астронома Табеты Бояджян, которая в 2015 году первой обратила внимание на маячащий перед ней странный объект. Вообще-то звезду эту (официальное наименование KIC 8462852) открыли ещё в 2000-х годах с помощью космического телескопа Kepler, прославленного охотника за экзопланетами, то есть планетами других звёзд. Впоследствии обсерватория четыре года подряд за этой звездой следила в надежде найти и около неё какой-нибудь неведомый мир. А нашла нечто совершенно другое.

Звезда Табби (KIC 8462852) в инфракрасном (слева) и ультрафиолетовом (справа) диапазоне. Фото © Wikipedia / IPAC / NASA

Звезда эта находится в созвездии Лебедя, до неё около 1470 световых лет. В принципе, она солнцеподобная, по размерам как 1,4 Солнца. Соответственно, несколько поярче и погорячее. При этом учёные пришли к выводу, что она уже достаточно взрослая, во всяком случае не новорождённая, потому что, будь она ребёнком, её бы окружал и отсвечивал инфракрасным светом огромный и сплошной протопланетный диск. А ничего такого инфракрасного в окрестностях не прослеживается. Или, по крайней мере, не прослеживалось до недавних пор.

А что же прослеживается? В 2011 году звезда на семь дней потускнела на целых 15%. Потом вернулась к нормальному виду, а по прошествии ещё порядка 700 дней потеряла в яркости уже все 22%, притом не на семь дней, а на целых два месяца. И это был лишь первый эпизод в череде совершенно хаотичных "затмений".

Изменения яркости звезды Табби за четыре года наблюдений через телескоп Kepler. Фото © arxiv.org

В любом случае, если звезда потускнела, значит, перед ней что-то проследовало. Это называется транзитом. Собственно, так по большей части экзопланеты и находят — так называемым транзитным методом. Но что в данном случае поразило сразу: во-первых, планета даже размером с Юпитер затмевает свою звезду максимум на 1%. А часто и меньше. В космосе нашли уже 5,5 тысячи экзопланет, и в основном это как раз Юпитеры и прочие гиганты, так что у учёных уже сложилась довольно ясная картина того, как ситуация с ними должна выглядеть. И во-вторых, не бывает так, чтобы планета затемняла звезду то сильнее, то слабее. Она же, что называется, всегда одинаковая.

Транзит планет по диску своей звезды. © Giphy

Конечно, учёные стали проводить дальнейшие наблюдения и получили следующее: яркость может уменьшиться и всего на 5%, но самое интересное — нет никакой цикличности. У планет всегда есть какой-то период обращения вокруг звезды, и за столько лет наблюдений уже давно бы были замечены повторения пролёта одного и того же объекта. А со звездой Табби происходит просто непонятно что. Более того, зафиксированы не только потускнения, но и было два случая "просветления", то есть увеличения яркости по сравнению с обычной.

И если это не планета, то тогда что? В принципе, не исключают вариант, что мимо Табби пролетела другая звезда и она в процессе гравитационного общения осыпала Табби целой сокровищницей комет. Но дело в том, что это очень мимолётное событие, застать такое в космосе — какое-то невероятное везение. И опять: это сколько же нужно комет, чтобы они собой 15–20% света звезды закрывали? Сообщается, к примеру, что в некоторых случаях затмевающий KIC 8462852 объект выглядел чуть ли не в половину её диаметра.

Возле Табби на самом деле замечена некая небольшая звезда, красный карлик массой меньше половины Солнца. Но пока учёные не могут сказать определённо, расположена ли она рядом чисто "оптически" (а на самом деле где-то гораздо ближе или, наоборот, дальше) или всё-таки это действительно двойная звёздная система. Если они компаньоны, то, наверное, можно задаться вопросом, насколько стабильны там должны быть орбиты потенциальных планет.

Но пока самый убедительный из естественных вариантов объяснения — что возле звезды Табби летает какое-то очень неравномерное и местами совершенно исполинское облако пыли. В пользу этой версии говорит то, что во время "затмений" видимый и ультрафиолетовый свет затмевается гораздо сильнее, чем инфракрасный. А пыль в космосе от нагрева своим солнцем испускает инфракрасный свет. Чтобы эту версию проверить, сделали запрос на наблюдения Табби с помощью знаменитого телескопа James Webb — он, как известно, инфракрасный. Почему это облако такое разрозненное, это в случае подтверждения будет предметом дальнейшего расследования, но как вариант: недавно две планеты там друг о друга ударились — и в космос полетели "клочья" обоих миров.

Кольцо пыли вокруг звезды в представлении художника. Фото © NASA / JPL-Caltech

И всё же ещё не перечёркнута самая яркая, самая сенсационная гипотеза, которую выдвинула Табета Бояджян: а вдруг это астроинженерные конструкции? Если так, то далёкая цивилизация построила их, видимо, в весьма большом количестве, они там очень разнообразные и при этом активно передвигаются, меняют орбиты и так далее. Скажем, вокруг Земли летает Международная космическая станция, но у неё же всё-таки есть определённый период (90 минут), и потом она же не увеличивается и не уменьшается по мере вращения в несколько раз. Хотя кто знает, может, они там возле своей звезды Табби что-нибудь такое внушительное к своей станции пристыковали — и получилось сильное затемнение, потом вскоре отстыковали — получилось слабое. Допустим, там идёт колоссальная космическая стройка. Фантастика. Вообще, интересно, как дальше пойдут исследования, если Webb не подтвердит, что это пыль.

Авторы Адель Романенкова