В Госдуме убеждены, что Россия стоит на пороге нового расцвета

С каждым витком истории Россия всегда становилась только сильнее. Об этом 21 сентября, в День зарождения российской государственности, заявил Лайфу зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

"Несмотря на смену династий и политических режимов, на периодические потрясения и постоянные попытки завоевания со стороны соседних государств, наша государственность устояла. Более того, на каждом очередном витке истории Россия всегда становилась только сильнее", — отметил парламентарий.

Российская государственность, по словам Матвейчева, прошла долгий исторический путь: от Древнерусского государства до Российской империи, от Советского Союза до Российской Федерации. С каждым годом появляется всё больше новых археологических фактов, которые свидетельствуют о том, что российская государственность своими корнями уходит чуть ли не во второе тысячелетие до нашей эры, а следовательно, скорее всего, она значительно древнее, чем принято считать. Как бы то ни было, подчеркнул депутат, любой исторический этап российской государственности дорог нам.

"Нельзя походя выкинуть из истории ту или иную страницу, какой бы горькой она ни была. Сегодня мы видим, к какой катастрофе приводит историческая забывчивость. Для этого достаточно посмотреть на незавидную участь наших ближайших соседей, которые за несколько десятков лет до такой степени исковеркали свою историческую память, что забыли кровное родство с нами, стали считать нас своими заклятыми врагами", — сказал собеседник Лайфа.

Он обратил внимание на ещё одну историческую особенность России — чем больше на нас давят снаружи, тем сильнее мы сосредотачиваемся и сплачиваемся изнутри. С началом специальной военной операции мы ощущаем это наиболее остро и сегодня сражаемся плечом к плечу, защищая нашу общую Родину.

"Я уверен, что сейчас Россия стоит на пороге нового расцвета и этот сложный период, который мы сейчас проходим, обязательно войдёт в историю как ещё одна веха укрепления российской государственности. Я твёрдо уверен, что Российское государство было, есть и будет огромной суверенной державой, аналогов которой в мире просто нет", — заключил Матвейчев.