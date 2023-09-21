В Марианской впадине обнаружен самый глубоководный вирус в мире

В водах Марианской впадины обнаружили самый глубоководный вирус. Данное открытие принадлежит китайским учёным, сообщает журнал Microbiology Spectrum.

"Обнаружен умеренный фаг vB_HmeY_H4907, инфицирующего Halomonas meridiana H4907, выделенного из поверхностных отложений Марианской впадины на глубине 8,9 тысячи метров", — говорится в материале.

Новый вирус относится к бактериофагам, которые заражают только клетки бактерий. По данным учёных, vB_HmeY_H4907 стал самым глубинным из всех известных вирусов в мировом океане.