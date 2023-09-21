В Марианской впадине обнаружен самый глубоководный вирус в мире
Microbiology Spectrum: В Марианской впадине нашли заражающий бактерии вирус
В водах Марианской впадины обнаружили самый глубоководный вирус. Данное открытие принадлежит китайским учёным, сообщает журнал Microbiology Spectrum.
"Обнаружен умеренный фаг vB_HmeY_H4907, инфицирующего Halomonas meridiana H4907, выделенного из поверхностных отложений Марианской впадины на глубине 8,9 тысячи метров", — говорится в материале.
Новый вирус относится к бактериофагам, которые заражают только клетки бактерий. По данным учёных, vB_HmeY_H4907 стал самым глубинным из всех известных вирусов в мировом океане.
Марианская впадина (или Марианский жёлоб) — океанический глубоководный жёлоб на западе Тихого океана, самый глубокий из известных на Земле. Назван по находящимся рядом Марианским островам. К слову, российский автономный подводный аппарат "Витязь" впервые опустился на дно Марианской впадины 9 мая 2020 года. Датчики подводного аппарата зафиксировали глубину в 10 028 метров.
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